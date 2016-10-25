Мединский: Дворец Романовых в Ропше могут передать «Роснефти» на 99 лет

Министерство культуры изучает возможность передать дворцово-парковый ансамбль «Ропша» в аренду «Роснефти» на 99 лет. Как передает «Интерфакс», это заявил министр культуры Владимир Мединский. «Архитектурный комплекс находится в тяжелом состоянии, - напомнил он. - Мы видим свою задачу, чтобы привлекать бизнес к восстановлению объектов культуры. Мы в течение года прорабатывали этот вопрос с "Роснефтью" и нашли поддержку».

25 сентября «Ведомости» узнали, что Мединский и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в середине сентбяря попросили президента Владимира Путина передать дворец в Ропше «Роснефти». Дворец находится в управлении ФГБУК «Государственный музей-заповедник «Петергоф». Бюджет музея ограничен, потому он не может самостоятельно профинансировать воссоздание уникального объекта, пишут Сечин и Мединский. Предварительно Минкультуры и «Роснефть» договорились о возможности воссоздания дворцово-паркового ансамбля «с его приспособлением для современного использования за счет средств компании». Предполагается, что в аренду будут переданы земельный участок и строения, говорится в письме. По данным Росреестра, площадь парка составляет 389 182 кв. м, кадастровая стоимость – 81 728,22 руб.

Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев подтвердил «Ведомостям» факт переписки. Представитель Минкультуры также подтвердил просьбу компании и министерства к Путину, но говорить о деталях отказался. Гендиректор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкася сказала, что у музея денег хватает только на охрану и консервацию этого ансамбля, а передача его крупному инвестору будет просто счастьем для дворца. ГМЗ «Петергоф» обещает помогать новому арендатору «научными, искусствоведческими, историческими консультациями и т. д.».