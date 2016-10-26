Бывший генподрядчик «Зенит-арены» подал иск к нынешнему на 166,5 млн рублей

ООО «Инжтрансстрой-СПб», с которым в июле был расторгнут контракт на строительство стадиона на Крестовском острове Петербурга, подало иск к нынешнему генподрядчику проекта на 166,5 млн руб. Как сообщает «Фонтанка.ру», иск был подан 24 октября. Большая часть суммы иска приходится на стоимость светопрозрачной пленки для покрытия кровли стадиона, сообщил изданию источник, близкий к «Трансстрою». Пленку истец закупил на свои деньги для ускорения работ. Ее и другое оборудование и материалы бывший подрядчик передал нынешнему. «Метрострой» так и не оплатил расходы, пишет «Фонтанка».

Ранее «Инжтрансстрой-СПб» подал шесть исков к комитету по строительству и Федеральной антимонопольной службе. Компания оценила свой ущерб из-за разрыва контрактов на строительство стадиона в 7 млрд руб.