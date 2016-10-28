Стадион на Крестовском передадут клубу «Зенит» в январе 2017 года

Стадион «Зенит-арена» должен быть передан эксплуатирующей организации - ФК «Зенит» - в январе 2017 г., сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Игоря Албина. Там отметили, что работы по строительству стадиона на Крестовском острове «идут полным ходом», общая строительная готовность объекта «превышает 90%», а по ряду работ приближается к 100%. До конца октября будет благоустроена и озеленена прилегающая территория, а также полностью заработает система отопления стадиона. Сейчас идут работы по монтажу и пуско-наладке инженерных систем, лифтового оборудования, отделочные работы.

В ноябре-декабре должен быть смонтирован инженерный центр стадиона, из которого будет осуществляться централизованное управление всеми системами по обслуживанию, пройдет пуско-наладка центра. Также должно быть налажено оборудование зон контроля доступа и парковок стадиона.

27 октября на стадионе провели матч команда петербургских строителей и команда генподрядчика «Метрострой», строители победили со счетом 6:2.