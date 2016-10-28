Власти Москвы выдали свыше 170 разрешений на строительство жилья за 9 месяцев

В январе-сентябре власти Москвы выдали 175 разрешений на строительства жилья в Москве, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, слова которого приводятся на официальном сайте ведомства.

«Сравнивая 9 месяцев этого и 2015 г., наблюдается рост как по количеству выданной разрешительной строительной документации, так и запроектированным площадям жилья и объектов образования», - рассказал Левкин. За 9 месяцев 2015 г. было выдано 140 разрешений на строительство жилья. При этом по площадям рост оказался еще выше - более 50%. В 2015 г. было 3,221 млн кв.м, с начала 2016 г. — 7,078 млн кв.м.