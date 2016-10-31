ГК ПИК купит "Мортон" у Сергея Гордеева

ГК ПИК намерена выкупить у принадлежащей ее акционеру Сергею Гордееву Horus Real Estate Fund I компанию «Мортон». По словам Гордеева, сделка может быть закрыта до конца года после того как она будет одобрена антимонопольными органами. Сумма сделки не раскрывается, однако, по словам бизнесмена, она соответствует цене покупки «Мортона» самим Гордеевым. По его словам, сделка финансируется за счет собственных средств компании и размещенного ранее выпуска облигаций. Выручка новой компании, которая будет работать под брендом ПИК, по итогам 2017-2018 гг., может выйти на уровень 190 млрд руб, а объем продаж составит 1,8 млн кв.м в год, говорит он. Объединенный земельный банк достигнет 10 млн кв. м в год.