На первом участке Керченского моста завершились свайные работы

Завершена работа над фундаментами 46 автодорожных и железнодорожных опор на первом из восьми участков строительства моста через Керченский пролив – между береговой линией и Тузлинской косой. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информцентр проекта «Крымский мост», «строители обустроили почти 700 буронабивных свай и погрузили 32 трубосваи».

На автодорожной части моста применяются как буронабивные, так и трубчатые сваи. Фундамент всех опор железнодорожного моста на этом участке – буронабивные сваи. Буронабивные сваи Крымского моста – это скважины диаметром 1200 и 1500 мм и глубиной от 24 до 57 м, заполненные арматурой и бетонной смесью.

«На таманском берегу, где прочные слои грунта залегают на сравнительно небольших глубинах, применение такого типа свай – оптимальный вариант. При этом сваи сооружаются не только вертикально, но и наклонно», – цитирует «Интерфакс». Для устройства буронабивных свай Керченского моста понадобилось более 27 000 кубометров бетона и 2800 т арматуры.