Суд приостановил спор о недобросовестности бывшего подрядчика «Зенит-арены»

Арбитражный суд Москвы приостановил производство по заявлению одного из бывших подрядчиков сооружения футбольного стадиона «Зенит-арена» в западной части Крестовского острова в Санкт-Петербурге – инжиниринговой корпорации «Трансстрой-СПб» («Инжтрансстрой-СПб»), – требующего отменить решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о включении этой компании в реестр недобросовестных поставщиков.

Экс-подрядчик настаивает на признании недействительным решения ФАС от 11 августа. По оценке заявителя, в частности, «за пределом анализа ФАС остались оценки правомерности предъявления отказов, а также возникновение правовых последствий в связи с незаконностью ряда действий комитета по строительству Санкт-Петербурга».

В июле власти Петербурга расторгли контракт на сооружение нового стадиона с ООО «Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб" и АО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой". Комитет по строительству выбрал "Метрострой" в качестве нового подрядчика завершения строительства стадиона и комплексного благоустройства территории вокруг арены. Суммарная стоимость контрактов составит 7,8 млрд руб. (5,4 млрд руб. и 2,4 млрд соответственно). Действия городских властей по смене подрядчика стали причиной ряда обоюдных судебных разбирательств.