Enka инвестирует $300 млн в строительство торгового центра в Москве

«Энка ТЦ», принадлежащая турецкой Enka, планирует инвестировать около $300 млн в строительство торгово-развлекательного центра на Каширском шоссе в Москве, передает «Интерфакс». Площадь торгового центра составит 195 500 кв. м (арендопригодная - 71 000 кв. м). Открытие здания запланировано на IV квартал 2017 г. Об этом говорится в сообщении Knight Frank, одного из агентов по сдаче в аренду торговых площадей.

Здание построят на месте ТЦ «Капитолий». Оно станет вторым проектом компании по реконструкции собственных торговых центров. Первым обновленным объектом стал многофункциональный центр «Кунцево Плаза». Его площадь была увеличена с 20 000 до 245 000 кв. м. В новом ТЦ будет размещено более 200 магазинов, главным арендатором станет гипермаркет «Ашан». Ему отдадут 10 500 кв. м площади.