Сдавать жилье в России стало выгоднее – Domofond.ru

Доходность от сдачи квартир в аренду в российских регионах растет, в Москве - снижается. Эксперты портала Domofond.ru проанализировали потенциальную доходность от сдачи в аренду жилой недвижимости в 50 крупнейших городах России (с населением свыше 400 000 человек) за последние 12 месяцев. Согласно полученным данным, в 49 российских городах сдавать квартиры стало прибыльнее, и только в Москве отмечено снижение доходности.

При анализе были использованы данные Domofond.ru о средней стоимости жилой недвижимости и средней месячной ставке аренды.

Практически во всех городах отмечается увеличение показателя доходности. Наиболее прибыльной стала недвижимость Новокузнецка: 8,7%. Высокий уровень доходности обусловлен снижением стоимости жилья - цена «квадрата» снизилась на 5,1% - на фоне увеличения арендных ставок: 2,4%.

«Аналогичная ситуация характерна для большинства рассматриваемых городов», - говорится в отчете Domofond.ru. Однако есть исключения. Так, в Челябинске за 12 месяцев снизились не только стоимость жилья, но и ставка аренды – на 6,3%. Однако город все равно входит в топ-10 населенных пунктов России по уровню доходности аренды.

Максимальная положительная динамика по итогам года отмечена в Кирове. За 12 месяцев показатель доходности в городе вырос на 1,1%.

Единственным городом, в котором отмечено снижение доходности, стала Москва. Средняя стоимость кв. м в столице за год стала выше на 1,07%, в то время как арендные ставки, напротив, уменьшились сразу на 3,4%.

В целом сдавать квартиру стало выгоднее, чем годом ранее. Если в октябре 2015 г. средняя доходность по России составляла 7%, то в октябре 2016 г. – 7,3%.