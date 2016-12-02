Власти Москвы назвали дату начала нового сноса самостроя

Новый снос самостроя начнется 5 декабря, сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости. В пресс-службе отметили, что из третьего списка особо опасного самостроя, подлежащего сносу, более 90% объектов демонтируют добровольно.

Начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров пообещал, что массового ночного сноса объектов, как это было в феврале и августе 2016 г., не предполагается.

«Снос объектов, по которым не поступило заявлений на добровольный демонтаж, власти начнут с 5 декабря. В связи с тем, что объекты расположены в зоне жилой застройки, они будут демонтироваться в дневное время, по графику, утвержденному префектурами административных округов», - рассказал Шогуров.

В настоящее время заявления о согласии на снос самовольной постройки при содействии префектур поданы по 33 объектам. По шести объектам самостроя владельцы приняли решение разобрать их собственными силами.

Глава ведомства подчеркнул, что префектуры уже приступили к разбору некоторых конструкций. В настоящее время демонтировано 19 объектов, по пяти объектам завершаются работы по разбору.

Шогуров напомнил, что за добровольный снос опасного объекта и прекращение права собственности владелец имеет право на получение компенсации, выплата которой осуществляется префектурами не позднее двух месяцев со дня соответствующего обращения.

Компенсация за снос объекта самовольного строительства силами собственника составит 55 500 руб. в расчете на каждый снесенный квадратный метр недвижимости.