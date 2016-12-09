Санатор оценил дыру в балансе «СУ-155» почти в 90 млрд рублей

Дыра в балансе застройщика «СУ-155» составляет почти 90 млрд руб., заявил Михаил Кузовлев, предправления банка «Российский капитал», который занимается финансовым оздоровлением группы компаний. Его цитирует «Прайм».

«Отрицательные активы "СУ-155", или в простонародье "дыра", составляют порядка 90 млрд руб. Это отсутствие документации, как разрешения на строительство, так и часто документов, определяющих земельные отношения, проектно-сметная документация», - рассказал он. Внешние обязательства «СУ-155» превышают размер нормализованных активов на 89,49 млрд руб.

На балансе группы компаний практически отсутствуют денежные средства: основные активы группы - внутригрупповая дебиторская задолженность, незавершенное строительство объектов и другие активы, находящиеся под обременением со стороны внешних кредиторов, добавил Кузовлев.

На конец сентября 2015 г. основными внешними кредиторами «СУ-155» были физические лица (95,55 млрд руб.), государственные заказчики, в том числе министерства на 51,3 млрд руб., банки - 35,89 млрд руб.

Кроме этого перед компанией стоит задача проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами на сумму 17,6 млрд руб., говорится в презентации Кузовлева.