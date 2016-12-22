Объем выданных ипотечных кредитов вырос на 31%

По данным Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), объем выданных ипотечных кредитов в России за 11 месяцев 2016 г. вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составил 1,3 трлн руб.

За январь - ноябрь текущего года было выдано 756 000 кредитов. В ноябре 2016 г. выдано около 81 600 кредитов на 139 млрд руб., что по объему на 24% превышает показатель ноября 2015 г. АИЖК ожидает, что по итогам 2016 г. будет выдано около 900 000.

В АИЖК отметили, что ускорение темпов прироста объема выдачи связано со снижением ставок по ипотечным кредитам. АИЖК оценивает среднее снижение процентных ставок осенью в 0,45-0,55 процентного пункта.

В рыночном сегменте ипотеки на вторичном рынке получить кредит можно по ставкам от 11,9% (на уровне начала 2014 г.). На первичном рынке с господдержкой получить кредит можно по ставке от 10,9%.