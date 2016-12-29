Власти Петербурга объяснили продление сдачи «Зенит-арены» до 1 мая

Администрация Петербурга сегодня впервые прокомментировала продление сроков сдачи стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове на три месяца.

«Сроки закрытия авансов продлены до 31 марта, мы могли бы закрыть их в авральном режиме, но хотим все проверить и проанализировать», - заявил сегодня вице-губернатор Петрербурга Игорь Албин во время пресс-тура на стадион. По его словам, работы в зоне контроля доступа должны завершиться 1 мая. «График очень жесткий, мы должны все работы завершить до начала Кубка конфедерации. Такая внутренняя дата - 1 мая 2017 г., но мы будем стараться работать с опережением», - сказал Албин.

Первый официальный матч на новом стадионе, строящемся к ЧМ-2018, был запланирован на 23 апреля (ФК «Зенит» - ФК «Урал»), сообщала пресс-служба оргкомитета «Россия-2018».

Контракты на 7,8 млрд руб. с «Метростроем», истекавшие 26 декабря, были продлены до 31 марта, стало известно на этой неделе. Погашено только 508,5 млн руб. авансов, выданных на всю сумму контрактов.