Число сделок со вторичными квартирами в Москве выросло на 11% – Росреестр

В Москве число регистраций прав на жилье на основании договоров купли-продажи (мены) в 2016 г. выросло на 10,8% по сравнению с 2015 г. и составило 126 045 договоров, сообщает управление Росреестра по Москве.

Активнее всего сделки со столичными квартирами на вторичном рынке совершались в конце года. В декабре Росреестр зафиксировал 16 985 переходов прав, что является самым высоким месячным результатом за год. Для сравнения: сделок в ноябре было почти на 70% меньше (10 043 прав). Высокие показатели были зафиксированы в марте и апреле прошедшего года (13 300 и 12 700 прав соответственно). Также декабрьский показатель 2016 г. на 13% превысил результат декабря 2015 г. (14 974 прав).