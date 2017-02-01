Больше всего заявок на «дальневосточный гектар» поступило из Москвы, Петербурга и Кубани

На «дальневосточный гектар» из других регионов России поступило около 750 заявок, сообщил «Первому каналу» вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. С 1 февраля «дальневосточные гектары» оформляются в пользование заявителям со всей территории России, до этого дня получить их могли только жители ДФО. Трутнев уточнил, что 750 заявок из других регионов поступило с 0 часов. «Всего на Дальнем Востоке 610 млн га. А та территория, которую мы уже, так скажем, почистили и можем предоставлять гражданам, это 180 млн га. Мы эту территорию будем увеличивать», - цитирует его ТАСС.

Общее количество заявок на получение «дальневосточного гектара» за время реализации третьего этапа закона составило более 1400, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. «Основной спрос приходится на Москву и регион, а также на Санкт-Петербург - до половины граждан, которые обращаются через сайт, именно из этих регионов. Также большой интерес с территории Краснодарского края. Именно южные регионы проявляют интерес к дальневосточным землям», - приводятся в сообщении слова замминистра по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева. Он считает, что это происходит потому, что земли, свободной для развития бизнеса, на юге России мало и предприимчивые работящие люди ищут возможность приложить свои усилия на дальневосточной земле.

«Также интерес проявили уральские регионы. Думаю, в течение ближайших трех-четырех дней мы составим рейтинг регионов, которые проявляют наибольший интерес к "дальневосточному гектару"», - уточнил Качаев.

«Мы рассчитываем на наиболее активные слои населения. По статистике сайта НаДальнийВосток.РФ, 43% всех людей, которые заходят на этот сайт, находятся в возрасте от 25 до 34 лет. Это наиболее активные в социальном и экономическом плане люди. Для освоения "дальневосточного гектара" понадобятся и силы, и время, и опыт, и деньги: и это как раз та группа людей, которые имеют все это», - добавил замминистра.