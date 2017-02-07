Застройщики Москвы заключили с жителями более 68 000 договоров долевого участия

Около 68 000 договоров долевого участия (ДДУ) заключено с жителями столицы в настоящее время. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Он отметил, что количество ДДУ не равно количеству граждан, купивших квартиры. «В одном ДДУ может быть более чем один объект, более чем одна квартира», - уточнил Тимофеев.

По его словам, ежеквартально число ДДУ увеличивается на 2 000 -2 500 штук. «При этом необходимо отметить, что прироста проданных квадратных метров по ипотеке мы не зафиксировали прирост заключаемых договоров идет за счет собственных средств населения», - сказал Тимофеев.

Ранее Тимофеев сообщал Агентству «Москва», что на начало января застройщики привлекли у граждан 770 млрд руб. по договорам долевого участия.

На сегодняшний день, по данным москомстройинвеста, в Москве по ДДУ строится 483 жилых объекта