В Москве резко выросло предложение дешевого жилья на вторичном рынке

За последние четыре года (с января 2013 г.) в Москве в 2,8 раза выросло предложение самого доступного по цене жилья в Москве стоимостью до 5 млн руб., подсчитали эксперты аналитического центра «Инком-недвижимость». Эта динамика объясняется максимальным для этой категории жилья снижением цен на рынке – в среднем с учетом торга на 15% в годовом выражении.

В настоящее время на московском вторичном рынке жилья выставлены на продажу 7259 объекта стоимостью до 5 млн руб. (16,3% общего объема предложения). Сюда входят как квартиры (43,5%), так и компаты и доли (56,5%). Для сравнения: в 2013 г. в Москве в продаже находилось 2573 таких объекта.

Существенный рост предложение самого дешевого жилья показало в 2016 г. При этом накопление такого рода объектов в базах данных началось еще осенью 2015 г. В настоящее время число выставляемых на продажу дешевых объектов продолжает расти. При этом до 90% предложения дешевых квартир составляют низколиквидные объекты с низкими потребительскими характеристиками: прежде всего это жилье в устаревшем жилищном фонде пяти-, девятиэтажных домов на окраине столицы.

«Низкокачественное жилье продолжает дешеветь, остается невостребованным у сегодняшнего покупателя и «всухую проигрывает» в борьбе с «наступающими» новостройками и качественными объектами вторичного рынка, предложение которых в полной мере удовлетворяет сегодняшний спрос. Уже дошло до того, что за 5,6­–6 млн руб. можно купить трехкомнатную квартиру в хрущевке, при том что привлекательная по своим характеристикам однокомнатная квартира в современном доме имеет все шансы быть проданной за 7 млн руб. Но даже при такой разнице в цене люди отказываются от «хрущоб» и привлечь внимание покупателя к этим объектам сегодня можно, по сути, только одним – еще снизив цену. «Трешка» за 6 млн в Капотне никому не нужна, но за 5 млн вид из окна на факел нефтеперерабатывающего завода, скорее всего, покажется уже не отталкивающим, а оригинальным», – комментирует ситуацию директор департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости» Сергей Шлома.

В продолжение сказанного эксперт приводит цифры: за четыре года объем предложения трехкомнатных «вторичных» квартир по цене до 5 млн руб. увеличился в Москве в 22 раза – с 14 объектов в январе 2013 г. до 308 в январе 2017 г.