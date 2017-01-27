Жилая недвижимость

Как закон о риелторах отразится на безопасности сделок с жильем

Покупателей жилья в России могут защитить уже действующие законы, но отсутствует механизм защиты
Павел Шапкин, президент Национального Союза защиты прав потребителей

Попытки принять закон о риелторской деятельности предпринимались уже не раз. В прошлом году правительство отклонило внесенный депутатами Госдумы проект федерального закона «О посреднической (агентской) деятельности на рынке сделок с недвижимостью». Законопроект был направлен на установление основ правового регулирования риелторской деятельности в России и фактически вводил разрешительный механизм для риелторов, аналогичный лицензированию.

И хотя законопрект не понравился правительству, ряд экспертов считает, что законодательно все же необходимо утвердить понятие «риелтор» и «риелторская деятельность». На днях в Торгово-промышленной палате (ТПП) Саратовской области риелторы и эксперты снова обсуждали, каким должен быть закон о риелторах. Резолюция по итогам мероприятия будет направлена в федеральную ТПП.

Сколько сделок

По оценкам Российской гильдии риелторов, в России совершается примерно 4,5 млн сделок с недвижимость в год, из них около 3,5 млн – с помощью риелторов. По данным управления Росреестра по Москве, в столице число регистраций прав на жилье на основании договоров купли-продажи (мены) в 2016 г. выросло на 10,8% по сравнению с 2015 г. и составило 126 045 договоров.

Но сможет ли закон о риелторах в принципе навести порядок в их деятельности, а законодательная формулировка понятия «риелтор» - защитить добросовестных приобретателей недвижимости? В настоящее время в России, действительно, нет специальных регулирующих нормативных актов и требований к риелторской деятельности. Во многом из-за того, что если владелец сам занимается продажей своей недвижимости или покупатель приобретает без посредников недвижимость для себя – какие требования к нему можно предъявить? Он может быть даже не гражданином России.

Одним из основных ограничений законопроекта, внесенного в прошлом году, предусматривался запрет деятельности на рынке сделок с недвижимостью агентов, не являющихся членами саморегулируемых организаций (СРО) риелторов. Обязательным условием членства в СРО для риелторов является наличие высшего юридического образования и (или) стажа работы на рынке сделок с недвижимостью.

Многие профессиональные риелторы (в случае, если они сами себя так называют) не понимают, кто и как будет проводить оценку их опыта и юридических знаний. Таким образом, подобные инициативы выглядят попыткой монополизировать рынок под конкретные СРО, объединяющие крупных игроков рынка. Что может дать членство риэлтора в СРО, если даже дорогостоящее нотариальное удостоверение сделки и государственная регистрация не спасают добросовестного покупателя квартиры от угрозы аннулирования сделки? СРО должна нести ответственность за своих членов, в том числе финансовую. Но для желающих работать с представителями СРО не надо выдумывать новый закон. Достаточно действующей нормативной базы.

Электронный сервис регистрации недвижимости пока недостаточно услужлив
Как заработал новый реестр недвижимости
Что можно и чего нельзя сделать из-за перехода на ЕГРН

Большинство сделок, признающихся недействительными, совершались именно при участии профессиональных риелторов и были заверены нотариусом. При этом риелторы сегодня сами, как могут, достают необходимую информацию об объекте недвижимости и его истории в отсутствии легального доступа к базам данных. Законопроект на дает риелторам никаких новых прав по юридической проверке недвижимости. Таким образом, обнаруживаются проблемы в существующих обеспечительных механизмах. Получается, что нотариальное удостоверение сделок ничего не дает, кроме дохода нотариальным контрам. Кстати, например, в США именно нотариус отвечает за чистоту сделки.

Еще одно важное новшество касается размещения рекламных объявлений. Собственники, подающие объявление о продаже или сдаче в аренду, должны будут предъявлять правоустанавливающие документы, а риелторы - договор на оказание посреднических услуг с собственником. Кроме того, риелторы, публикующие объявления, должны быть членами СРО. При этом законопроект фактически обязывает СМИ (и иные площадки для объявлений) нести ответственность за содержание этих объявлений наравне с риелторами и собственниками. Предполагается, что это позволит избежать появления объявлений с несуществующими объектами. Однако в России давно работает закон о рекламе, который не допускает недобросовестную рекламу. Вряд ли необходим закон о том, как читать действующие нормы закона о рекламе.

Привлечь к ответственности недобросовестного участника рынка недвижимости можно и согласно действующему законодательству. Например, есть нормы КОАП (статья 14.7 «Обман потребителей», статья 7.27.1 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и др.), предусматривающие значительные меры ответственности. Есть 159 статья УК РФ «Мошенничество». Надо их заставить работать. Вместо этого предпринимаются попытки написать закон о том, чтобы другие законы действовали, а правоохранительная система работала.

Таким образом, у покупателей недвижимости в России уже сейчас есть все законные возможности для борьбы за свои права. Выстраивание действенного механизма привлечения недобросовестных участников рынка к ответственности и будет являться лучшей гарантией безопасности сделок на рынке недвижимости.

Мэрия назвала крупнейших застройщиков Москвы
Многие москвичи не могут оспорить кадастровую стоимость
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике