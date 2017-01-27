Как закон о риелторах отразится на безопасности сделок с жильем

Попытки принять закон о риелторской деятельности предпринимались уже не раз. В прошлом году правительство отклонило внесенный депутатами Госдумы проект федерального закона «О посреднической (агентской) деятельности на рынке сделок с недвижимостью». Законопроект был направлен на установление основ правового регулирования риелторской деятельности в России и фактически вводил разрешительный механизм для риелторов, аналогичный лицензированию.

И хотя законопрект не понравился правительству, ряд экспертов считает, что законодательно все же необходимо утвердить понятие «риелтор» и «риелторская деятельность». На днях в Торгово-промышленной палате (ТПП) Саратовской области риелторы и эксперты снова обсуждали, каким должен быть закон о риелторах. Резолюция по итогам мероприятия будет направлена в федеральную ТПП.

Сколько сделок По оценкам Российской гильдии риелторов, в России совершается примерно 4,5 млн сделок с недвижимость в год, из них около 3,5 млн – с помощью риелторов. По данным управления Росреестра по Москве, в столице число регистраций прав на жилье на основании договоров купли-продажи (мены) в 2016 г. выросло на 10,8% по сравнению с 2015 г. и составило 126 045 договоров.

Но сможет ли закон о риелторах в принципе навести порядок в их деятельности, а законодательная формулировка понятия «риелтор» - защитить добросовестных приобретателей недвижимости? В настоящее время в России, действительно, нет специальных регулирующих нормативных актов и требований к риелторской деятельности. Во многом из-за того, что если владелец сам занимается продажей своей недвижимости или покупатель приобретает без посредников недвижимость для себя – какие требования к нему можно предъявить? Он может быть даже не гражданином России.

Одним из основных ограничений законопроекта, внесенного в прошлом году, предусматривался запрет деятельности на рынке сделок с недвижимостью агентов, не являющихся членами саморегулируемых организаций (СРО) риелторов. Обязательным условием членства в СРО для риелторов является наличие высшего юридического образования и (или) стажа работы на рынке сделок с недвижимостью.

Многие профессиональные риелторы (в случае, если они сами себя так называют) не понимают, кто и как будет проводить оценку их опыта и юридических знаний. Таким образом, подобные инициативы выглядят попыткой монополизировать рынок под конкретные СРО, объединяющие крупных игроков рынка. Что может дать членство риэлтора в СРО, если даже дорогостоящее нотариальное удостоверение сделки и государственная регистрация не спасают добросовестного покупателя квартиры от угрозы аннулирования сделки? СРО должна нести ответственность за своих членов, в том числе финансовую. Но для желающих работать с представителями СРО не надо выдумывать новый закон. Достаточно действующей нормативной базы.

Большинство сделок, признающихся недействительными, совершались именно при участии профессиональных риелторов и были заверены нотариусом. При этом риелторы сегодня сами, как могут, достают необходимую информацию об объекте недвижимости и его истории в отсутствии легального доступа к базам данных. Законопроект на дает риелторам никаких новых прав по юридической проверке недвижимости. Таким образом, обнаруживаются проблемы в существующих обеспечительных механизмах. Получается, что нотариальное удостоверение сделок ничего не дает, кроме дохода нотариальным контрам. Кстати, например, в США именно нотариус отвечает за чистоту сделки.

Еще одно важное новшество касается размещения рекламных объявлений. Собственники, подающие объявление о продаже или сдаче в аренду, должны будут предъявлять правоустанавливающие документы, а риелторы - договор на оказание посреднических услуг с собственником. Кроме того, риелторы, публикующие объявления, должны быть членами СРО. При этом законопроект фактически обязывает СМИ (и иные площадки для объявлений) нести ответственность за содержание этих объявлений наравне с риелторами и собственниками. Предполагается, что это позволит избежать появления объявлений с несуществующими объектами. Однако в России давно работает закон о рекламе, который не допускает недобросовестную рекламу. Вряд ли необходим закон о том, как читать действующие нормы закона о рекламе.

Привлечь к ответственности недобросовестного участника рынка недвижимости можно и согласно действующему законодательству. Например, есть нормы КОАП (статья 14.7 «Обман потребителей», статья 7.27.1 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и др.), предусматривающие значительные меры ответственности. Есть 159 статья УК РФ «Мошенничество». Надо их заставить работать. Вместо этого предпринимаются попытки написать закон о том, чтобы другие законы действовали, а правоохранительная система работала.

Таким образом, у покупателей недвижимости в России уже сейчас есть все законные возможности для борьбы за свои права. Выстраивание действенного механизма привлечения недобросовестных участников рынка к ответственности и будет являться лучшей гарантией безопасности сделок на рынке недвижимости.