Росавиацию обязали отселить жителей из зоны строительства новой полосы «Шереметьево»

Суд потребовал от Росавиации решить вопрос отселения жителей из деревень, расположенных в зоне строительства третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

Строительство полосы будет происходить в рамках подготовки к проведению в России Кубка конфедераций ФИФА в 2017 г. и чемпионата мира по футболу в 2018 г.

«Вопреки требованиям градостроительного законодательства и несмотря на принимаемые органами госконтроля меры, строительство третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта "Шереметьево" ведется без детального следования этапности выполнения работ, определенных проектной документацией», - отметили в ведомстве.

Жители деревень Дубровки и Перепечено Подмосковья проживают в условиях ведения строительных работ.

Головинский суд Москвы исковые требования прокуратуры о выполнении работ удовлетворил, решение суда вступило в законную силу.