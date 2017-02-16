Бюджет покупки московских новостроек в кризис упал на 19%, а площадь – на 11% – эксперт

В течение двух последних лет метраж московских новостроек снижается - за период с января 2015 г. по январь 2017 г. средняя площадь продаваемых квартир снизилась на 11% – с 73,2 кв. м до 65 500 кв. м, подсчитали эксперты компании «Бест-новострой». В своих расчетах они ориентировались на сегменты массового жилья и жилье бизнес-класса, доля которых - более 90% столичного рынка.

При этом проектная средняя площадь по сравнению со средним метражом квартир на экспозиции снизилась более существенно – на 12%. Это свидетельствует, что застройщики сначала выводят на продажу квартиры побольше, а лоты с оптимальным метражом (как самые ликвидные) выставляют на более поздних этапах строительства и по более высокой цене за «квадрат».

Наиболее заметно уменьшились метражи в бизнес-классе – на 10 кв. м – с 87,7 до 77,7 кв. м.

Наименьшее снижение зафиксировано в эконом-классе – минус 1%. Это объясняется тем, что данный сегмент и ранее не отличался излишествами. К тому же большинство проектов эконом-класса – типовые панельные дома, планировочные решения в которых большей частью остаются неизменны, а более компактные квартиры предусматривает только «новая» панель, применение которой началось недавно.

В комфорт-классе площадь продаваемых квартир уменьшилась на 5 кв. м, или на 8%, причем в большинстве случаев это обусловлено более эффективными планировками, которые в последнее время стали все чаще появляться в новостройках массового спроса.

Тенденцию на снижение площади жилья эксперты «Бест-новостроя» объясняют рядом причин, главная из которых - снижение реальных доходов населения на фоне роста цен на товары и услуги. «Мера оправданна, так как способствует увеличению доступности жилья для покупателей с ограниченным бюджетом, а застройщикам позволяет сохранять стабильную динамику продаж», - комментирует Ирина Доброхотова, председатель совета директоров «Бест-новостроя». Она отмечает, что в целом по рынку новостроек бюджет покупки снизился на 19%.