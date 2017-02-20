Стоимость всего жилья в Москве составляет 52,3 трлн рублей – эксперт

Совокупная стоимость жилого фонда Москвы на начало 2017 г. составляет 52,3 трлн руб. ( или $0,87 трлн), подсчитали аналитики компании Savills . По их данным, за последние пять лет рублевая стоимость жилого фонда Москвы выросла на 16% преимущественно за счет активного нового строительства и расширения городских границ. В долларовом выражении исторический максимум был зафиксирован в начале 2014 г., когда суммарная стоимость всех московских квартир превышала $1 трлн.

Для сравнения: текущая стоимость всей жилой недвижимости Лондона превышает $2,15 трлн (1,7 трлн фунтов), что примерно в 2,5 раза больше московского показателя.

Таким образов, в среднем на одного москвича приходится жилья на сумму $70 800, в то время как на каждого жителя Лондона – $244 300.

По данным на январь 2017 г., наибольшая совокупная стоимость жилья зафиксирована в Западном и Центральном округах Москвы, на которые суммарно приходится примерно треть (35%) от всей стоимости жилой недвижимости столицы.

Годовой объем ввода жилья в Москве в соответствии с планами правительства города в 2017 г. составит 3,14 млн кв. м, в 2018 г. – 3,16 млн кв. м.В случае сохранения данных темпов и в дальнейшем уже через пять лет совокупная стоимость жилья в Москве вновь достигнет $1 трлн.