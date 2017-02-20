Суд Петербурга признал законным разрыв контракта с «Трансстроем» на строительство «Зенит-арены»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал законным односторонний разрыв городским комитетом по строительству контракта с АО «Инжтрансстрой» (входит в группу компаний «Транссрой») на строительство стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове.

«Отказать в удовлетворении иска АО "Инжтрансстрой" и признать разрыв контракта законным», - сказала судья в ходе заседания.

Контракт был заключен в 2013 г. на сумму 12 млрд руб.

Правительство Петербурга ранее расторгло контракт с генподрядчиком строительства - компанией «Инжтрансстрой СПб» («дочка» «Инжтрансстроя»). Причинами прекращения сотрудничества, по данным властей, стали неоднократный срыв графиков строительства, невыполнение правил противопожарной, антитеррористической безопасности, а также неустранение замечаний заказчика по качеству выполняемых работ, нецелевое расходование бюджетных средств. В свою очередь «Инжтрансстрой СПб» заявлял, что проблемы со строительством объекта стали «следствием политики и действий комитета по строительству и, в частности, куратора строительства вице-губернатора Петербурга Игоря Албина».