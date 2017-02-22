Самые дорогие города России по ценам на жилье вдвое отстают от Москвы

Самые дорогие квартиры в России продаются в Московском регионе, в Санкт-Петербурге, городах Дальнего Востока и Юга, подсчитали специалисты портала Domofond.ru, составившие рейтинг 100 крупнейших российских городов по стоимости квадратного метра в январе 2017 г.

Традиционно самое дорогое жилье - в Москве. По данным Domofond.ru, «квадрат» жилой недвижимости в столице стоит 202 269 руб. Это на 6,8% меньше аналогичного показателя прошлого года, но все равно вдвое больше стоимости квартир в городах первой десятки. Так, в Санкт-Петербурге квартиру можно купить в среднем за 110 100 руб. за кв. м., в Южно-Сахалинске - за 104 319 руб., во Владивостоке - за 97 576 руб., а в Сочи - за 95 467 руб.

Однако в разрезе районов Москвы диапазон цен сильно меняется и варьируется от 103 100 руб. за кв. м в Молжаниновском до 759 300 руб. в Хамовниках. Наиболее значительная отрицательная динамика отмечена преимущественно в элитных районах: так, квартиры в Хамовниках за год потеряли в цене более 26%, на Арбате, в Раменках и Пресненском районе – более 30%.

Минимальный показатель среди 100 крупнейших городов России отмечен в Орске. Приобрести кв. метр жилья в городе можно в среднем за 25 800 руб. – это в 8 раз дешевле, чем в Москве. На последних строчках находятся также Череповец (36 806 руб. за кв. м), Новокузнецк (33 935 руб. за кв. м), Магнитогорск (31 655 руб. за кв. м).