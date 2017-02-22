Собянин распорядился подготовить площадки для строительства домов вместо сносимых хрущевок

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил подготовить первые площадки для строительства домов под новую программу сноса пятиэтажек.

«Поручил подготовить первые стартовые площадки для строительства домов под новую программу сноса хрущевок и обеспечить ее финансированием», - написал Собянин в Twitter.

Президент России Владимир Путин 21 февраля рекомендовал Собянину решить вопрос со сносом пятиэтажных панельных домов (хрущевок). По словам президента, «вопрос только в возможностях столицы, в бюджетных возможностях, в возможностях привлечения инвесторов и так далее».

В свою очередь Собянин доложил, что программа по расселению жителей столичных хрущевок будет завершена в 2017-2018 гг. Однако, по словам Собянина, есть проблемы с регулированием процесса. Нормативно-правовой базы для расселения пятиэтажек нет.