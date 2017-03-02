Инвестиции в коммерческую недвижимость России выросли за год в полтора раза – Knight Frank

Инвестиции в коммерческую недвижимость России увеличились в 2016 г. на 40% и по итогам года составили $4,3 млрд, подсчитали аналитики консалтинговой компании Knight Frank. В 2015 г. было вложено $2,67 млрд.

По подсчетам компании, наибольший спрос в 2016 г. пришелся на офисную недвижимость – 34%. Доля торговой недвижимости составила 24%, участков под строительство – 22%, гостиничных объектов – 14%, складов – 6%. Частные инвесторы вложили $362 млн (8% от общего размера инвестиций), подсчитали в Knight Frank.

«Большую долю профессиональных инвестиций сформировали госструктуры и госбанки, которые совершили ряд крупных сделок в 2016 г.», – уточнил Алан Балоев, директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank. Ранее специалисты CBRE говорили, что треть инвестиций в коммерческую недвижимость России в 2016 г. сделало государство – в прошлом году таких сделок не было.

Небольшой объем частных инвестиций в общем объеме (8%) Балоев объяснил несколькими причинами. «Во-первых, рынок небольших сделок – до $10 млн, где доминирующую роль играют как раз частные инвесторы, – не систематизирован, что усложняет сбор и анализ информации. Во-вторых, на рынке капиталоемких активов частному инвестору тяжело конкурировать с профессиональными инвесторами, чьи финансовые возможности гораздо шире». Кроме того, с точки зрения доходности по активам начинается фаза компрессии, что делает инвестиции в недвижимость чуть менее привлекательными для частных инвесторов без использования финансового плеча, которое остается достаточно дорогим, подытожил Балоев.