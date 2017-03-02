В связи с обрушением тоннеля на Калужском шоссе возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с обрушением в строящемся тоннеле на Калужском шоссе в новой Москве. Как сообщила «Интерфаксу» представитель московского управления СК Юлия Иванова, дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах по итогам доследственной проверки. Свои проверки также инициировали прокуратура и Мосгосстройнадзор.

Предварительно следствие установило, что 2 марта у 23-го километра Калужского шоссе бетонная конструкция тоннеля обрушилась при заливке. «По предварительным данным, один человек погиб, другим пострадавшим, число которых уточняется, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Следователи и криминалисты совместно со спасательными службами продолжают работу на месте происшествия», - сказала Иванова. Ранее информагентства сообщали, что под завал попали рабочие, спасены трое, их доставили в больницы. Источник ТАСС говорил, что работы в тоннеле вели разные подрядчики, поэтому сразу трудно установить, сколько человек там могло находиться.

Проверку начала и прокуратура Новомосковского округа столицы, сообщила ТАСС представитель городской прокуратуры Елена Россохина. По ее словам, прокуроры «проверят исполнение градостроительного, трудового законодательства, законодательства о соблюдении правил охраны труда, а также другие нормы федерального законодательства». При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Прокурор Новомосковского округа выезжал на место.

Для выяснения причин обрушения создана специальная техническая комиссия комитета государственного строительного надзора Москвы, сказали ТАСС в пресс-службе ведомства. Представитель Мосгосстройнадзора обещал, что виновных строго накажут.