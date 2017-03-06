Московские власти потратят около 420 млрд рублей на строительство в 2017 году

В течение года из бюджета Москвы на строительство будет выделено около 420 млрд руб., сообщил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что при этом большая часть средств будет направлена на строительство метро и объектов транспортной инфраструктуры.

По словам Бочкарева, на строительство объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также на прокладку инженерных коммуникаций будет выделено 124 млрд руб., на строительство дорог - 136 млрд, а на строительство метро - 157 млрд руб.

«В этом году департаментом планируется провести 255 конкурсов и торгов на общую сумму 151 млрд руб.», - добавил руководитель департамента.