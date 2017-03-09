Собянин предложил Мосгордуме изменить генплан Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о внесении изменений в генеральный план Москвы на рассмотрение в первоочередном порядке. Это сообщает агентство «Москва». Законопроект составлен, поскольку в связи с расширением границ Москвы и включением в них бывших территорий Подмосковья возникла необходимость распространить на них действие городского генплана от 2010 г.

Законопроект был разработан в связи с постановлением правительства Москвы от 27 февраля 2013 г. о поэтапном внесении изменений в генплан, касающихся развития присоединенных территорий.