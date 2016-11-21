Московские власти не будут менять генплан

Генплан утвержден до 2025 г. Это закон г. Москвы», – заявил заммэра Москвы Марат Хуснуллин в эфире радиостанции «Москва FM». До 1 июля 2017 г. городские власти примут правила землепользования и застройки (ПЗЗ), продолжал он, вместе генпланом новой Москвы, таково требование Градостроительного кодекса: до 1 июля 2017 г. все города и муниципалитеты должны принять генпланы и ПЗЗ.

Генплан – документ, на основании которого ведутся планировка, застройка, реконструкция и другие виды градостроительного освоения территории, он определяет, где появится жилье, где офисы, поликлиники и т. д., где и какой пойдет транспорт. В Москве генплан – закон, в котором помимо градостроительных заложены и целевые социально-экономические показатели: прирост населения, структура занятости, условия сбалансированного развития экономики, развития транспортной, инженерной и прочей инфраструктуры.

Документ был принят незадолго до отставки Юрия Лужкова в 2010 г. и вызвал бурные протесты общественности. Общественная палата назвала его смертным приговором городу: генплан, по мнению палаты, не решал экологических и транспортных проблем, угрожал сохранности памятников и т. д.

Что в генплане 95 млн кв. м – жилье

90,5 млн кв. м – объекты здравоохранения, образования, социально-культурного назначения, бытового обслуживания, спорта, торговли

26.2 млн кв. м – объекты офисного и административного назначения

Генплан должен быть пересмотрен – таким было одно из первых заявлений Сергея Собянина на посту мэра Москвы: «Мы должны постоянно вносить в него [генплан] коррективы и смотреть, насколько этот план соответствует стратегии развития города». В интервью «Ведомостям» Хуснуллин сетовал, что генплан устарел: например, население Москвы должно было достичь 12 млн только к 2025 г., а достигло уже в 2013 г.; нынешней автомобилизации планировалось достичь к 2020 г. и т. д.

Пересмотр лужковского генплана нужен был еще и потому, что в 2012 г. территория Москвы увеличилась в 2,5 раза. Но спустя шесть лет критики городские власти решили его не менять. Поправки будут только в части внесения изменений в границах, присоединенных к Москве, следует из официального ответа Москомархитектуры «Ведомостям» (отвечает за разработку генплана): «По проекту в установленном законом порядке проведены публичные слушания, получены замечания и предложения от федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти г. Москвы. В настоящее время проект дорабатывается по результатам проведения согласований и публичных слушаний».

Генплан – закон, но сегодня он носит скорее декларативный характер, говорит близкий к Москомархитектуре человек: базовые показатели в целом выдерживаются, но из-за небольшой точности могут быть отклонения – к примеру, границы могут гулять плюс-минус 50–100 м. И за нарушение генплана никакой ответственности нет, отмечают два человека, близких к ГУП «НИиПИ генплана» (подведомственный Москомархитектуре проектный институт). Ответственность действительно не предусмотрена, подтверждает партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Сергей Сорокин.

Если генплан дает общие ориентиры, то ПЗЗ, которые Москва должна вынести на публичные слушания, – единственный документ прямого действия. ПЗЗ жестко регламентируют застройку каждого квартала вплоть до здания: плотность, этажность, цветовое решение, функциональное назначение. Во всем мире это базовый документ, нарушить его гораздо сложнее, чем генплан, говорит близкий к Москомархитектуре человек.

Нет необходимости менять генплан, когда ПЗЗ регламентируют всю застройку, считает сотрудник мэрии. В генплане целевые показатели (см. врез), но необязательные к исполнению. Он приводит пример: «Документ предусматривал строительство до 2025 г. более 200 млн кв. м недвижимости, это невозможно даже с учетом присоединенных территорий. За шесть лет введено 51 млн кв. м (из них 18,7 млн кв. м жилья), за следующие девять лет никто не построит еще 150 млн».

«На первый взгляд, генплан в целом успешно реализовывался, и городские власти, несмотря на публичное отрицание градостроительной политики прежнего руководства, обеспечили преемственность», – считает Сергей Ткаченко, возглавлявший ГУП «НИиПИ генплана» при Лужкове. По его мнению, город в целом развивается по генплану, принятому в 2010 г.: строится метро, расширяются магистрали, появляются новые дороги, запущено Московское центральное кольцо (МЦК). «Но многое из реализуемого, но не учтенного в генплане, вызывает вопросы. Например, развитие улично-дорожной сети – ее надо уплотнять повсеместно, городу не хватает дорог. Отказ от сооружения парковок в шаговой доступности ведет к ухудшению комфортности среды обитания. В периферийных районах нужно было формировать лесопарковый защитный пояс с ограничением застройки, но проектных работ не проводилось», – беспокоится Ткаченко.

Одно дело – декларировать, другое – сделать, парирует сотрудник мэрии: проект МЦК существовал много лет, но построили его при Собянине.