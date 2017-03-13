Для переселенцев в Москве построят более 400 000 «квадратов» жилья в этом году

Для переселенцев из ветхого жилья в Москве построят в этом году 477 000 кв. м жилых домов. Об этом говорится в сообщении департамента строительства Москвы.

«Всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию 41 жилой дом общей площадью 719 000 кв. м», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

Бочкарев также подчеркнул, что уже создан штаб по реализации программы сноса пятиэтажек в Москве, который будет координировать работу по реновации городского жилищного фонда. «Проект предусматривает расселение и снос пятиэтажных жилых домов 1950–1960 гг. постройки. Программа может охватить примерно 10–15% территорий Москвы», – добавил Бочкарев.