Михаил Мень рассказывает, какие стимулы для строительства жилья предлагает Минстрой, рассуждает, какими должны быть тарифы ЖКХ, и объясняет, зачем мэрии Москвы потребовались особые полномочия для застройки на месте снесенных домов

Статья опубликована в № 4278 от 13.03.2017 под заголовком: «Задача – вводить по одному квадратному метру на человека в год»

Ввод жилья в прошлом году снизился, но не так сильно, как опасались власти. Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень говорит, что отстал сектор индивидуальных жилых домов, а индустриальное домостроение осталось на прежнем уровне. Прогноз министра на этот год – примерно 80 млн кв. м, а задача – достичь 100 млн кв. м в 2020 г. Помимо прямого стимулирования рынка через поддержку застройщиков на эту задачу работают и новые градостроительные решения Минстроя. В частности, министерство работало над законопроектом о расселении пятиэтажек, который в прошлую пятницу внесен в Госдуму. Он в том числе должен дать столичной мэрии новые права в техническом регулировании жилищного строительства. Мень рассказал «Ведомостям», какие именно полномочия получит Москва, стоит ли такая проблема в других регионах и какое жилье сейчас выбирают покупатели.

Расселение

– По вашему мнению, в чем основная суть законопроекта по расселению пятиэтажек, внесенного в Госдуму?

– Законопроект подготовлен правительством Москвы совместно с нашими специалистами. Речь идет о жилых домах первого периода индустриального домостроения, возведенных в 1957–1968 гг. Вместо них будут построены новые современные многоквартирные дома. Законопроектом предлагается наделить власти Москвы специальными полномочиями в области технического регулирования, нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве объектов на месте снесенных домов. Москва сможет самостоятельно разработать требования к размещению новых жилых домов.

– Зачем Москве разрабатывать их самостоятельно?

– Сегодня в стране работают принципы расселения аварийного жилья, которые в нашем случае реновации не могут применяться в полной мере. Необходимы отдельные решения для конкретного масштабного проекта.

– Стоит ли где-либо в стране так же остро вопрос с расселением старых пятиэтажек?