Телекоммуникации

В Москве появится «умный» квартал

Власти будут тестировать на нем интеллектуальные технологии управления городом
В Москве появится «умный» квартал
В Москве появится «умный» квартал
Е. Разумный / Ведомости

В I квартале 2017 г. московское правительство объявит конкурс на проектирование смарт-квартала, в котором будут обкатываться технологии «умного города»: бюджет конкурса составит 9 млн руб. Об этом «Ведомостям» рассказал замруководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Андрей Белозеров.

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Пилотная зона появится в нескольких домах и дворах в Люблино - планируется, что по итогам тестирования в ней новых технологий городские власти будут решать, эффективно ли внедрять их в других районах Москвы или нет, говорит он. Подобные проекты действуют в европейских городах – в Хельсинки, в Барселоне, рассказывает Белозеров. В отличие от них Москва для экспериментов выбрала район со сложившейся застройкой. Так результаты тестирования будут более показательными для города в целом, отмечает представитель ДИТ.

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Среди технологий, которые, возможно, будут тестироваться в пилотной зоне, интеллектуальный контроль за заполняемостью мусорных контейнеров и вывозом мусора, его автоматическая сортировка, перечисляет Белозеров. По его словам, планируется, что в Люблино будут обкатываться системы, поддерживающие оптимальную температуру центрального отопления, освещение подъездов (автоматика будет выключать в них свет, когда в них никого нет), «умные» счетчики воды и электричества, сами передающие показания коммунальным службам и т. д. Эффективность конкретных решений на базе «интернета вещей» (Internet of Things, IoT) Белозеров оценить затруднился. Имеющийся опыт информатизации московской инфраструктуры позитивен: например, только внедрение электронной системы учета контингента школ позволило сократить затраты городского бюджета на 4 млрд руб., утверждает он.

Создание смарт-квартала в Москве - логичный шаг к созданию умного города, отмечает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Комплексный проект может может принести экономию на уровне мегаполиса и повысить качество жизни, считает он. Сейчас отдельные модули системы «умного дома», «интеллектуального здания» используют управляющие компании и девелоперы для повышения или подтверждения класса жилья, рассказывает Мирзабеков. Масштабных внедрений таких систем в России пока не было, экономический и социальный эффект этого в масштабах города пока не просчитан - есть опасения, что ошибки в проекте внедрения в таких масштабах города приведут к росту тарифов ЖКХ, предупреждает он. Но такие эксперименты нужны для выработки технических условий для застройщиков новых районов, считает Мирзабеков.

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Элементы Smart City нужны не только для экономии муниципального бюджета, но и для повышения качества жизни, отмечает управляющий партнер AC&M-Consulting Михаил Алексеев. Например, услуги, реализованные в Германии Deutsche Telekom, позволяют комфортно парковаться: специальное приложение приводит водителя на свободное парковочное место, рассказывает он. В Москве доступно приложение, которое позволяет в реальном времени отслеживать на маршрутах городской транспорт и минимизировать время непродуктивного ожидания на остановках. Примером внедрения, призванного сокращать издержки, он называет установку «Мегафоном» на сетях «Ленэнерго» системы, призванной отслеживать незаконные подключения. Ожидаемое снижение потерь - 7 млрд руб. и снижение затрат на эксплуатацию подстанций на 20%, следует из материалов AC&M-Consulting.

Новые вызовы современных городов

По расчетам, которые в своем письме президенту России Владимиру Путину в 2015 г. приводил президент «Ростелекома» Сергей Калугин, эффект от внедрения IoT в реальном секторе экономики через 4–5 лет может составить 0,8–1,4 трлн руб. за счет роста производительности труда на 10–25%, а также снижения затрат на 10–20%.

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