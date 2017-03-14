Около 700 000 кв. м спортивных объектов построят за год в Москве

Около 700 000 кв. м спортивных объектов построят в Москве в 2017 г. С таким заявлением на выставке недвижимости MIPIM в Каннах выступил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Во многом это обусловлено приближающимся чемпионатом мира по футболу. Всего к этому чемпионату у нас строится 94 спортивных объекта», - уточнил Хуснуллин.

По его словам, помимо стадионов в столице будут созданы 12 тренировочных полей для детско-юношеских спортивных школ. На них смогут заниматься футболом 10 000 детей. «Это даже большее достижение, чем строительство профессиональных арен», - добавил заммэра.