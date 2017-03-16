В Москве открылись три новые станции метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок от станции «Деловой центр» до станции «Раменки» Калининско-Солнцевской линии метрополитена.

«В Москве запущена новая радиальная ветка метро протяженностью более 10 км, пять станций от "Делового центра" до "Раменок". Тем не менее мы не останавливаем стройку, она идет по Солнцеву, Переделкину. Надеюсь, что в этом году мы закончим все основные работы, и еще 15 км метро присоединятся к этой ветке», – сказал мэр.

В составе участка построены три новые станции – «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки». Кроме того, на станции «Парк Победы» был достроен и открыт второй вестибюль, а движение между станциями «Деловой центр» и «Парк Победы переведено из челночного в обычный режим.

С 16 марта 2017 г. участок Калининско-Солнцевской линии «Деловой центр» – «Раменки» работает в полноценном режиме с оборотом поездов в обоих направлениях. Для пассажиров открыто пять станций, действует два пересадочных узла.

Благоустройство и ремонт дорог рядом с новыми станциями планируется провести в весенне-летний период 2017 г.

Строительство участка Калининско-Солнцевской линии до Раменок началось пять лет назад.