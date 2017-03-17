Сделки с новостройками в Подмосковье упали на 41% – Росреестр

Столичные новостройки перетягивают на себя покупателей из Подмосковья. В итоге начавшаяся в прошлом году тенденция падения спроса на рынке новостроек Московской области продолжилась в начале текущего года. Подмосковный Росреестр в феврале зарегистрировал 6090 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что на 41% ниже показателей аналогичного периода 2016 г., говорится в сообщении ведомства.

Всего в феврале в Подмосковье было зарегистрировано 102 908 прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости, что на 20% ниже показателей аналогичного периода 2016 г.

Проседает спрос и на вторичном рынке: в феврале Росреестр зарегистрировал в Московской области 38 640 прав на жилые помещения – падение 19% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

Падение зафиксировано и в ипотечных сделках с жильем. Так, в феврале общее количество регистрационных записей об ипотеке составило 15 151 - это 23% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

«Хотя негативные тренды требуют дополнительного изучения, мы считаем, что если динамика продаж и ухудшилась на некоторых проектах в Московской области, то падение вызвано сдвигом спроса в столицу. У покупателей появился большой выбор как в Москве, так и в области, что усиливает конкуренцию в регионе», — пишут аналитики «БКС» Марат Ибрагимов и Ольга Аржаникова.

По мнению экспертов БКС, рынок жилой недвижимости в Московской области все еще привлекателен. Регион интересен своей близостью к Москве и сравнительно более низкими ценами.

«Около 50% покупателей новостроек мигрируют из соседних регионов в поиске новой работы. Примерно 30% новых домовладельцев переезжают из Москвы ради улучшения жилищных условий и экологии. Таким образом, специфика рынка играет в пользу крупнейших девелоперов», — пишут аналитики.