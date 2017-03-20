АФК «Система» может провести IPO своих девелоперских активов в 2018–2019 годах

АФК «Система» сообщила, что рассматривает возможность провести IPO своих девелоперских активов в 2018–2019 гг. Сначала Reuters это рассказали два источника, присутствовавшие 17 марта на презентации АФК, на котором об этих планах было упомянуто. Затем это подтвердила сама компания.

У «Системы» три девелоперских структуры: «Лидер Инвест» с портфелем 3 млн кв. м и выручкой 8,8 млрд руб. в 2016 г., занимающаяся коммерческой недвижимостью «Бизнес-Недвижимость», среди проектов которой бывшие станции МГТС, и «Мосдачтрест», специализирующийся на коттеджах в Московском регионе (включая земли в Серебряном Бору и Подмосковье) с банком в 112 га, говорилось в презентации. По словам источников, представители АФК не уточнили, планируется ли IPO объединенных активов или какие-то из подразделений не будут входить в сделку.

Представитель «Системы» на презентации не исключил, что в число размещаемых активов войдут и гостиничные активы группы, сказал один из собеседников Reuters. В АФК входит компания «Интурист», управляющая восемью гостиницами, включая гостиничный комплекс «Космос» на 1777 номеров в Москве.