Telenor оценила Vimpelcom в $6,1 млрд

Telenor объявила цену 142,5 млн американских депозитарных акций (ADS) телекоммуникационного холдинга Vimpelcom (8,1%), которые планирует продать на бирже до 21 сентября: $3,5 за одну бумагу. Об этом сообщает сам Vimpelcom Ltd. Всего у Vimpelcom 1,756 млрд акций, таким образом вся компания оценена в результате сделки в $6,1 млрд.

Ещё 1,2% смогут приобрести андеррайтеры.

Кроме того, Telenor продаст конвертируемые бонды номиналом $ 200 000 на общую сумму $ 1 млрд. Купон по этим облигациям - 0,25%, ниже, чем предполагалось изначально. Исходя из стоимости размещения, все эти бумаги могут быть конвертированы в 204,081 млн акций оператора (11,6%). Премия при обмене - 40%. Бонды будут тоже выпущены 21 сентября.

Ещё вчера инвесторы предполагали, что цена размещения будет на уровне $3,5.

Таким образом, после размещения и в случае конвертации бондов Telenor сможет разместить около 20,9% из 33% акций.

На закрытии торгов в четверг стоимость одной бумаги Vimpelcom ltd. составила $3,63 (за торговый день цена выросла больше чем на 9%).

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По оценке аналитика Otkritie Capital Александра Венграновича, справедливая цена размещения бумаг Vimpelcom должна быть близка к $3,5. Как правило, при размещении бумаги оцениваются с небольшим дисконтом, а до объявления о размещении они стоили $3,9, объяснял он еще до объявления цены.

К середине дня четверга были заполнены две книги заявок – на покупку 142,8 млн акций Vimpelcom Ltd. и на покупку бондов самой Telenor, которые впоследствии можно будет обменять на акции Vimpelcom, сообщили «Ведомостям» два источника, подавшие заявки и получившие соответствующие извещения от организаторов размещения.

Еще в октябре 2015 г. Telenor пообещала избавиться от всего своего пакета в Vimpelcom Ltd. (33%, или 580 млн акций). Размер пакета, который она продает на американской бирже, может составить с учетом опциона для банков – организаторов размещения (Morgan Stanley, JPMorgan, Citi и Credit Suisse) до 9,3%. Книга заявок на размещение открылась еще 12 сентября. Бонды будут размещаться, наоборот, за пределами США.

Предложение о выкупе конвертируемых бондов на $1 млрд Telenor направила инвесторам только в четверг утром. Из документа («Ведомости» ознакомились с копией) следует, что облигации номиналом в $200 000 поступят в продажу 16 сентября, срок их погашения – 20 сентября 2019 г. Изначально планировалось, что ставка купона составит 0,375–0,875% годовых, а выплачиваться доход будет раз в полгода. Привлекательность бондов будет определяться ценой размещения акций: от нее будет зависеть, сколько акций Vimpelcom смогут получить держатели бондов за каждую бумагу, если захотят совершить обмен. Дело в том, что конвертировать облигации в акции держатели смогут по цене на 30–35% выше цены размещения. Начиная с 12 октября 2018 г. у Telenor появится право выкупить все оставшиеся у инвесторов бонды, если рыночная стоимость акций, приходящихся на одну облигацию, будет в течение любых 20 торговых дней из 30 дней подряд на 30% выше номинальной цены облигации.