Американцев предупредили о взрывоопасности стиральных машин Samsung

Проблемы могут возникнуть у стиральных машин Samsung, выпущенных с марта 2011 г. по апрель 2016 г.

В компании уверяют, что с проданными за пределами США моделями проблем не будет

Взрывоопасными могут быть не только смартфоны южнокорейской компании Samsung Electronics, но и стиральные машины. Комиссия по безопасности товаров широкого потребления США (CPSC) предупредила владельцев стиральных машин Samsung о небезопасности их устройств. Такое заявление было сделано после жалоб нескольких покупателей, сообщает BBC.

Речь идет о разрушении узлов крепления барабана стиральных машин при отжиме плохо сбалансированных вещей из тяжелых и/или водоупорных тканей. Сорвавшийся с креплений крутящийся барабан разрушал саму машину и с силой выбрасывал в стороны куски пластиковой обшивки.

Проблемы могут возникнуть у стиральных машин Samsung, выпущенных с марта 2011 г. по апрель 2016 г. Модели, продаваемые за пределами США, не имеют таких проблем, сказал пресс-секретарь компании.

Компания советует потребителям с моделями, в которых могут быть выявлены дефекты, использовать деликатный режим стирки. Samsung не называет модели, но предоставляет клиентам возможность ввести серийный номер устройства и проверить, есть ли их машина в числе возможно бракованных.

Ранее три потребителя из Техаса, Джорджии и Индианы подали иски к Samsung, утверждая, что их стиральные машины взорвались во время работы. У некоторых истцов устройство проявило опасный дефект уже в день установки, а некоторые сообщают, что их стиральные машины взрывались после месяца или даже нескольких лет использования.

Женщина из штата Техас рассказала, что ее стиральная машина пробила стенку гаража. По словам другой потерпевшей, звук от взрыва был сопоставим со звуком от взрыва бомбы.

Samsung отказалась от комментариев на судебном процессе, лишь заявив, что ведет переговоры с американскими властями о том, как решить проблему потенциальной угрозы безопасности.

Samsung оказалась под огнем критики после выявления проблем со смартфонами Galaxy Note 7, продажи которых в мире стартовали 19 августа. Аккумуляторы нового смартфона Samsung могут взорваться во время зарядки. Samsung попросила пользователей прекратить использовать Note 7 и вернуть его в сервисный центр для замены. Взрывоопасная составляющая нового телефона наделала много шума и основательно снизила капитализацию южнокорейской компании.