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Google начала выполнять предписание ФАС

Российские пользователи Android получают сообщения о возможности установить приложения конкурентов
В своем предписании ФАС обязала американскую компанию исправить договоры с производителями смартфонов таким образом, чтобы из них исчезла дискриминация конкурентов
В своем предписании ФАС обязала американскую компанию исправить договоры с производителями смартфонов таким образом, чтобы из них исчезла дискриминация конкурентов
А. Махонин / Ведомости

Пользователи мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы Android от Google, начали получать уведомления о том, как они могут деактивировать уже установленные сервисы Google и установить приложения конкурентов. Об этом написало издание VC.ru, также опубликовавшее скриншот такого уведомления. В уведомлении говорится, что пользователи могут сменить поисковую систему в браузере Google Chrome, установить другой виджет поиска на экране смартфона, изменить позиции иконок. Уведомление получил и один из корреспондентов «Ведомостей».

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Такие требования содержались в одном из пунктов предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС), еще в 2015 г. признавшей Google нарушителем закона о защите конкуренции на рынке магазинов приложений для ОС Android. По мнению ФАС, Google препятствовала предустановке на устройствах Android приложений конкурентов, в том числе «Яндекса», который в итоге и пожаловался на это в ФАС. Служба пришла к выводу, что Google навязывал производителям мобильных устройств свои сервисы, прежде всего поиск.

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Представитель Google так прокомментировал эту ситуацию «Ведомостям». «В то время как мы продолжаем работать с ФАС над техническим исполнением их предписания, уведомления, которые мы отправляем пользователям Android в России, разъясняют, как существующие инструменты могут помочь владельцам настраивать смартфоны, в том числе добавлять, удалять или реактивировать приложения - является ли разработчиком этих приложений Google или другие компании».

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В своем предписании ФАС обязала американскую компанию исправить договоры с производителями смартфонов таким образом, чтобы из них исчезла дискриминация конкурентов. Также Google должна отвязать свой магазин приложений Google Play от других своих сервисов. В части договоров Google давала возможность производителям устанавливать Google Play только в том случае, если они ставят поиск от Google на первый экран смартфона, а также устанавливают другие сервисы компании на приоритетных местах на первом экране телефона.

Google пока не исполнил указание антимонопольного ведомства

ФАС пока никаких документов от Google об исполнении предписания не получила, нет у службы и информации о том, что кто-то получил такие уведомления, сказала «Ведомостям» начальник управления контроля транспорта и связи ФАС Елена Заева. По ее словам, ФАС ведет административное расследование о возможном неисполнении предписания и к 11 октября ждет от Google документов, свидетельствующих об исполнении указания. Если этого не произойдет, то ФАС оштрафует компанию на 300 000-500 000 руб. Если ФАС узнает, что пользователи начали получать уведомления, то служба, конечно, примет эту информацию во внимание, говорит Заева. Но она подчеркнула, что Google должен исполнить и другие пункты предписания – например, исправить договоры с производителями смартфонов: неполное исполнение предписания не является исполнением, резюмировала она.

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