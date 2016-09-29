Google начала выполнять предписание ФАС

Пользователи мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы Android от Google, начали получать уведомления о том, как они могут деактивировать уже установленные сервисы Google и установить приложения конкурентов. Об этом написало издание VC.ru, также опубликовавшее скриншот такого уведомления. В уведомлении говорится, что пользователи могут сменить поисковую систему в браузере Google Chrome, установить другой виджет поиска на экране смартфона, изменить позиции иконок. Уведомление получил и один из корреспондентов «Ведомостей».

Такие требования содержались в одном из пунктов предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС), еще в 2015 г. признавшей Google нарушителем закона о защите конкуренции на рынке магазинов приложений для ОС Android. По мнению ФАС, Google препятствовала предустановке на устройствах Android приложений конкурентов, в том числе «Яндекса», который в итоге и пожаловался на это в ФАС. Служба пришла к выводу, что Google навязывал производителям мобильных устройств свои сервисы, прежде всего поиск.

Представитель Google так прокомментировал эту ситуацию «Ведомостям». «В то время как мы продолжаем работать с ФАС над техническим исполнением их предписания, уведомления, которые мы отправляем пользователям Android в России, разъясняют, как существующие инструменты могут помочь владельцам настраивать смартфоны, в том числе добавлять, удалять или реактивировать приложения - является ли разработчиком этих приложений Google или другие компании».

В своем предписании ФАС обязала американскую компанию исправить договоры с производителями смартфонов таким образом, чтобы из них исчезла дискриминация конкурентов. Также Google должна отвязать свой магазин приложений Google Play от других своих сервисов. В части договоров Google давала возможность производителям устанавливать Google Play только в том случае, если они ставят поиск от Google на первый экран смартфона, а также устанавливают другие сервисы компании на приоритетных местах на первом экране телефона.

ФАС пока никаких документов от Google об исполнении предписания не получила, нет у службы и информации о том, что кто-то получил такие уведомления, сказала «Ведомостям» начальник управления контроля транспорта и связи ФАС Елена Заева. По ее словам, ФАС ведет административное расследование о возможном неисполнении предписания и к 11 октября ждет от Google документов, свидетельствующих об исполнении указания. Если этого не произойдет, то ФАС оштрафует компанию на 300 000-500 000 руб. Если ФАС узнает, что пользователи начали получать уведомления, то служба, конечно, примет эту информацию во внимание, говорит Заева. Но она подчеркнула, что Google должен исполнить и другие пункты предписания – например, исправить договоры с производителями смартфонов: неполное исполнение предписания не является исполнением, резюмировала она.