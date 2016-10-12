Mail.ru: законопроект МКС подорвет позиции российских интернет-компаний

Mail.ru Group раскритиковала законопроект Медиа-коммуникационного союза (МКС), регулирующий работу мессенджеров и онлайн-кинотеатров. «Если законопроект будет принят в текущем виде, это подорвет конкурентные позиции российских интернет-компаний и будет стимулировать переток пользователей на зарубежные ОТТ-сервисы», - считает вице-президент и технический директор Mail.Ru Group Владимир Габриелян.

Речь идет о проекте поправок МКС в закон об информации и о связи, регулирующем работу OTT-сервисов. Он обязывает разработчиков мессенджеров работать в России только по договору с операторами связи, идентифицировать пользователей и ограничивать передачу запрещенной информации. Владельцев онлайн-кинотеатров законопроект фактически приравнивает к СМИ: иностранное владение такими сервисами ограничивается 20%. Также видеосервисы должны будут регистрироваться в реестре Роскомнадзора и заранее проверять загружаемый контент на предмет соблюдения российского законодательства.

Русские иностранцы Бизнесом «Яндекса» управляет российское ООО «Яндекс», на 100% принадлежащее голландской Yandex N.V. Mail.ru Group (зарегистрирована на Британских виргинских островах (BVI)). Также бумаги обеих интернет-компаний торгуются на фондовых биржах, т. е. могут находиться во владении иностранных фондов. У Mail.ru Group на бирже более 49,8% GDR, у «Яндекса» – больше 80%.

Автор документа – МКС, союз продвигает интересы своих участников – крупнейших операторов связи и ТВ-холдингов. В МКС входят МТС, «Вымпелком», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа» (НМГ), «CTC медиа», «Цифровое телевидение» («дочка» ВГТРК и «Ростелекома»). Эти компании не преуспели на тех рынках, которые собираются регулировать: операторы теряют доходы от sms из-за роста популярности бесплатных сообщений в мессенджерах, медиахолдинги пока так и не смогли занять серьезных позиций на растущем рынке онлайн-видео.

По мнению Габриеляна, проект МКС «не то, чем кажется» и содержит в себе «массу несоответствий и недоработок». Например, он призван урегулировать деятельность сервисов мгновенных сообщений — но использованная в документе формулировка очень расплывчата. Под определение сервисов, «предоставляющих возможность обмена электронными сообщениями в информационно-телекоммуникационных сетях», могут попасть любые сайты, дающие возможность пользователям общаться друг с другом. Под действие закона могут попасть сервисы электронной почты, форумы и т. п.

Кроме того, документ по сути дает право пользоваться мессенджерами только владельцам мобильных телефонов, обязывая такие сервисы заключать обязательные контракты с операторами связи. Но есть мессенджеры, которыми люди пользуются на настольных компьютерах, указывает Габриелян. В случае принятия законопроекта людям придется удалять с ПК такие сервисы.

Он считает, что законопроект может привести к шантажу со стороны операторов, ведь владельцы сервисов обязаны заключать с ними договоры, а операторы лишь «вправе предоставлять информацию для идентификации пользователей». «В нынешнем виде законопроект явно создает условия для того, чтобы операторы связи начали наживаться на заключении обязательных договоров с ОТТ-сервисами», - добавляет Габриелян. По его мнению, под эгидой заботы о безопасности граждан и государства (а ранее принятые и уже исполняемые законы и так позволяют решать эти задачи) продвигаются коммерческие интересы. Чтобы этого избежать, надо обязать операторов предоставлять владельцам OTT-сервисов данные для идентификации пользователей на безвозмездной основе.

А требование ограничивать распространение в мессенджерах запрещенной информации противоречит конституции, уверен топ-менеджер Mail.ru Group. По сути, оно обязывает владельца OTT-сервиса просматривать всю переписку пользователей без решения суда. «Это прямо нарушает права на неприкосновенность частной жизни и тайну переписки», - указывает Габриелян.

Не нравится ему и вторая часть законопроекта, регулирующая работу онлайн-видеосервисов. Она выглядит как попытка приблизить их работу к классическим средствам массовой информации, при этом накладывая на них ограничения, которые не действуют для «обычных» СМИ. «Мы предлагаем сделать условия равными и включить в законопроект телевидение, радиовещание, печать — в частности, применив к ним те же нормы о прекращении распространения недостоверной с точки зрения гражданина информации на ТВ и радио по его запросу», - говорит Габриелян.

Прислушались к интернету Во вторник, 11 октября, в Роскомнадзоре прошла встреча руководителя МКС и гендиректора «Централ партнершип» Павла Степанова с представителями «Яндекса» и Mail.ru Group, рассказали участники этой встречи. Стороны обсудили законопроект, выслушали друг друга, но никаких решений не было принято, говорят они. Представитель Роскомнадзора сообщил, что ведомство лишь предоставило площадку для обсуждения, само к законопроекту отношения не имеет.

Ограничение иностранного владения для таких российских и оперирующих в России компаний, как Mail.Ru Group и «Яндекс», — это фактически запрет на создание и развитие собственных сервисов (даже если на сегодня у них их нет и текущие сервисы будут выведены из теста законопроекта), уверен Габриелян. «Очевидно, что компании, будучи публичными, не станут менять свою акционерную структуру», - объясняет он. «Мы надеемся на достижение компромисса на площадке МКС, и есть позитивное движение в этом направлении», - сказал Габриелян.

Предложение ограничить долю участия иностранного капитала в аудиовизуальных сервисах вызывает недоумение, комментировал ранее «Ведомостям» представитель «Яндекса» Владимир Исаев. «Многие из них формально принадлежат иностранным компаниям, и необходимость реструктуризации собственников может привести к их уходу с российского рынка. Это негативно скажется на конкуренции, на уровне сервисов в целом, ограничит возможности доступа к лицензионному видеоконтенту и приведет к оттоку пользователей на пиратские ресурсы», - предупреждал он.

«Принятие законопроекта может привести к закрытию популярных и социально значимых сервисов, ограничению конкуренции в интернет-индустрии, уходу с российского рынка большого количества игроков и к общей деградации отрасли», - говорит представитель «Яндекса».

Под действие проекта МКС попадают видеосервисы «Яндекса» и Mail.ru Group: ограничение его действия распространяется только на поисковики, которые ищут видеоролики по запросу пользователей, но не транслируют их прямо в поисковой выдаче, а лишь дают ссылку на сторонний сайт. Видеосервисы «Яндекса» и Mail.ru Group позволяют смотреть видео в поисковой выдаче. Регулирование мессенджеров коснется по крайней мере двух проектов Mail.ru Group – мессенджеров ICQ и Агент@Mail.ru.

Представитель МКС пообещал предоставить комментарий позднее.