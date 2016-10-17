«Сбербанк» станет виртуальным сотовым оператором

«Внучка» «Сбербанка» «СБ-телеком» и «Т2 РТК холдинг» (Tele2) заключили соглашение о создании виртуального сотового оператора (Mobile Virtual Network Operator, MVNO). Об этом «Ведомостям» рассказал менеджер компании-партнера нескольких операторов. Соглашение о создании MVNO подтвердили источник, близкий к Сбербанку, и представитель Tele2 Константин Прокшин. Детали проекта они не раскрывают.

Из реестра Роскомнадзора следует, что в августе 2016 г. «СБ-телеком» выдана лицензия на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи по всей России. Начать их оказание «внучка» Сбербанка должна до августа 2018 г.

Виртуальным оператором называется компания, которая, используя частоты, номера и технологическую инфраструктуру партнера – оператора мобильной связи, продает под своим брендом услуги (как правило, ограниченные определенной нишей или целевой аудиторией) и иногда сама тарифицирует их. С точки зрения базового оператора она является, по сути, крупным корпоративным клиентом, который закупает у него трафик оптом и поэтому может претендовать на скидку. Сбербанк надеется за счет MVNO не только популяризовать свои финансовые услуги среди владельцев смартфонов, но и значительно снизить затраты на обслуживание клиентов, рассказывал ранее «Ведомостям» человек, близкий к Сбербанку. Банк рассылает своим клиентам множество sms-сообщений, и должен платить за них сотовым операторам: в год он тратит на это около $100 млн, говорил он. По его подсчетам, заключив с одним из операторов партнерство, можно существенно сэкономить.

На конец II квартала 2016 г. в России насчитывалось около 2,3 млн абонентов MVNO, из них больше половины — приходится на Yota, дочку «МегаФона», говорит управляющий партнер AC&M-Consulting Михаил Алексеев. По его словам, заметная доля в общей массе абонентов MVNO принадлежит МГТС. Оба проекта лишь условно можно отнести к виртуальным операторам - по существу они не слишком отличаются от специального тарифного плана ли семейства тарифов, продвигаемых операторами: утверждает Алексеев.

Остальные проекты остаются нишевыми, но учитывая силу бренда Сбербанка, огромную клиентскую базу и разветвленную розничную сеть, можно предположить, что база подписчиков нового MVNO может оказаться достаточно широкой, считает он. Алексеев не исключают, что со временем Сбербанк может договориться о сотрудничестве с другими сотовыми операторами. Наиболее перспективной в мире сейчас считает модель Always Best Connection (ABC) — она предполагает, что виртуальный оператор сотрудничает сразу с несколькими сотовыми сетями и предоставляет абоненту услуги на сети того сотового оператора, качество связи которого оптимально, объясняет Алексеев.

У зарубежных банков есть опыт MVNO, отмечает Алексеев. Виртуальные операторы есть у HSBC, испанского Santander, итальянского Bankoposta, Bank de Brazil, перечисляет он. Один из крупнейших в мире проектов реализует Equity Bank в Кении.

В России у Сбербанка более 110 млн клиентов и 16 000 отделений, сообщается на его сайте. Более 17 млн клиентов Сбербанка пользуются sms-сервисом «Мобильный банка» и более 1 млн — мобильными приложениями для смартфонов «Сбербанк онлайн».

Представители МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона» не комментируют планы сотрудничества со Сбербанком и другими банками. За последние несколько лет на сетях «Мегафона» заработали такие MVNO, как Yota («Скартел»), NetByNet, «Глонасс», «Газпром-телеком», перечисляет представитель «Мегафона» Юлия Дорохина.