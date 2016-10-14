Сбербанк строит карточный город

Сбербанк создает безналичный город в Зеленодольске, который находится в 30 км от Казани.

«Ведомости» отправились с сотрудниками Сбербанка на зеленодольский рынок, чтобы посмотреть, такой уж ли безналичный город Зеленодольск.

У входа в крытый рынок сразу расположена лавка с сухофруктами и орехами, продавцы - в тюбетейках, недавно выданного Сбербанком POS-терминала на прилавке не видно. После того как сотрудники банка спросили, где же терминал, продавец сказал, что достает его тогда, когда клиент желает расплатиться картой. Тем не менее орешки с сухофруктами, плотно заполнявшие прилавок, ему все же пришлось подвинуть, чтобы водрузить терминал. В мясном ряду терминалы возвышаются прямо над грудами мяса - мало места, объясняет продавец. На рынке еще торгуют рыбой, медом, сыром, есть ряды, где терминалы стоят у каждого продавца, а, например, на рыбных нет ни одного терминала.

Директор управления карточного бизнеса Сбербанка Ростислав Яныкин купил фисташки с помощью Apple Pay. К Apple Pay можно привязать и «карту жителя Татарстана». Ее получит все население Зеленодольска, на ней будет платежное приложение Mastercard, данные паспорта, СНИЛС, полис ОМС и транспортное приложение.

«Карта выдается мгновенно за одно посещение банка, никакие документы собирать не нужно, потому что вся информация уже централизована на уровне информационных систем Республики Татарстан и достаточно предъявить паспорт. Человек пишет заявление, мы подгружаем его данные, фотографируем клиента, наносим фото на карту и тут же её выдаём», - объясняет Яныкин.

Подойдя к инфомату, стоявшему тут же, у входа в рынок, Яныкин рассказал о достоинствах карты: все субсидии и пособия можно получить, просто приложив карту, теперь нет необходимости возиться с бумажными документами или, например, бумажными рецептами на лекарства: вся информация записана на карту.

Одна из сложностей - это информирование населения: по городу развешены баннеры, сотрудники Сбербанка рассказывают, что реклама идет и по местному телевидению.

За журналистами и сотрудниками банка наблюдала приятная пожилая женщина, торговавшая хлебом. «Мне недавно вместе с платежкой за ЖКУ пришла бумажка, что с 17 октября я могу прийти в банк рядом с домом и получить карту жителя, теперь не знаю, идти или нет», - делится она, сейчас банковской карты у нее нет. Дочке тоже пришла, добавляет продавщица, она может прийти за картой с 24 октября.

Корреспонденту «Ведомостей» не удалось купить у другого продавца урюк за безнал - продавец сказал, что терминал поставят завтра, хотя наклейка Сбербанка уже была.

«Ведомости» спросили у одного из продавцов, хорошо ли, что им поставили терминалы. «Если честно, то нам нужны наличные. Мы встаем в четыре утра, покупаем продукты у частников за наличные (в деревне только так) и везем на рынок, работаем до шести вечера, нам некогда ходить в банк и снимать деньги, выкручиваемся, где-то занимаем». По словам продавца, с сентября за безналичные у него купили товара на 12 000 руб. «А банку нужно еще комиссию платить», - сетует он. Правда, добавляет он, теперь хоть арендатор готов принимать плату на счет в Сбербанке.

По словам Яныкина, продавцы соглашались на установку терминалов добровольно, решающим было то, что после разговора с арендатором тот согласился на безналичный расчет с продавцами. Терминалы банк ставит бесплатно, комиссия с продавца «стандартная».

Помимо Сбербанка и Mastercard в проекте участвует правительство Татарстана и банк «Ак Барс». Зеленодольск - пилотный проект, после чего «Карту жителя Татарстана» получит население других городов.

«Когда мы начинали работать над проектом год назад, то безналичный оборот в Татарстане был 9%, сейчас уже 16%, хотя проект только запускается», - рассказывает Яныкин.

Татарстан один из регионов в стране с самым низким безналичным оборотом, по данным ЦБ, по стране доля безналичных транзакций составляет 29%.