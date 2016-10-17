Суд запретил Максиму Дмитриеву исполнять обязанности гендиректора РАО

Хорошевский районный суд запретил Максиму Дмитриеву выполнять обязанности гендиректора Российского авторского общества (РАО), рассказали «Ведомостям» два человека, знакомые с менеджерами РАО. Также, по их словам, суд запретил Минюсту вносить в ЕГРЮЛ сведения о новом гендиректоре, выбранном на конференции РАО 31 августа 2016 г.

Пока речь идет о принятии предварительных обеспечительных мер по основному иску, сообщил «Ведомостям» представитель суда. По его словам, иск подан Александром Клевицким к нескольким физическим лицам – Игорю Матета, Евгению Кобылянскому, Сергею Сашину, Александру Вулых, Наталии Касаткиной и самому Максиму Дмитриеву. Клевицкий – член авторского совета РАО. В иске, по словам представителя суда, он оспаривает решения августовской конференции РАО. Номер дела представитель суда назвать не смог: он еще только присваивается.

Максим Дмитриев до недавнего времени руководил Первым музыкальным издательством (ПМИ), одним из крупных игроков российского музыкального рынка. Но в конце августа этого года он был избран гендиректором РАО на конференции, собранной частью членов этой организации. Вокруг этого избрания сразу же разгорелся конфликт. Текущий менеджмент РАО назвал все решения конференции незаконными: это мероприятие, по мнению руководства и авторского совета РАО, было собрано с нарушениями устава организации.

Ответчики – члены инициативной группы авторов, созвавшие конференцию РАО 31 августа. Они собирали подписи членов РАО, чтобы организовать это мероприятие. Они объяснили необходимость созыва конференции тем, что недовольны текущей ситуацией в РАО и хотят сменить его нынешнего гендиректора Сергея Федотова, попавшего под арест по обвинению в мошенничестве. В результате на конференции авторы прекратили полномочия Федотова и его матери Веры Федотовой (замгендиректора РАО), а также авторского совета РАО и избрали Дмитриева руководителем авторского общества.

Ранее Дмитриев говорил, что после регистрации изменений в Минюсте предложит нынешнему совету РАО сесть за стол переговоров, «чтобы наладить эффективную деятельность общества». Прежде всего необходим внешний аудит организации; а в будущем в РАО следует внедрить технологии автоматической отчетности.

«За время, прошедшее с момента проведения конференции РАО, бывшее руководство организации всячески пыталось добиться неисполнения решения членов авторского общества», - сказал Дмитриев «Ведомостям». В ход шли «откровенно незаконные и неэтичные способы воздействия – клеветнические заявления, ложные доносы, попытки манипуляции делегатами конференции, угрозы и шантаж», утверждает он. «Экс-менеджеры РАО продолжают пользоваться теми инструментами, которые они пытаются приписать инициативной группе авторов - членов РАО. Ярким примером тому является вынесенное Хорошевским судом определение», - продолжает Дмитриев: оно вынесено буквально накануне истечения срока регистрации Минюстом решения конференции РАО. Определение суда, о котором никто из членов руководящих органов РАО не знал до сегодняшнего дня, будет безусловно оспорено, обещает он.

Организаторы конференции подали документы в Минюст о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ 22 сентября, говорил недавно «Ведомостям» представитель министерства. Принять решение Минюст должен в течение месяца, то есть до 22 октября. Представитель Минюста пока не ответил, получило ли министерство определение суда. Человек, знакомый с менеджерами РАО, говорит, что это определение может стать основанием для отказа в регистрации нового гендиректора РАО в ЕГРЮЛ.

Представитель РАО отказался от комментариев.