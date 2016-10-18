«Вымпелком» ищет руководителя среди своих

«Вымпелком» сообщил в понедельник о назначении исполнительным вице-президентом и главным финансовым директором Фабрицио Мамбрини, занимавшего в Vimpelcom Ltd., материнской компании «Вымпелкома», пост главного финансового директора по коммерческой и операционной трансформации и директора по финансовому планированию и аналитике. Он также входил в советы директоров двух других дочерних компаний Vimpelcom Ltd. – Djezzy в Алжире и Mobilink в Пакистане.

Мамбрини сменит в «Вымпелкоме» Николая Иванова, который принял решение покинуть компанию, следует из сообщения компании. О том, что Иванов уходит из «Вымпелкома», собеседники «Ведомостей», знакомые с менеджерами оператора, рассказывали еще в сентябре. Иванов проработал в «Вымпелкоме» три года. Его назначение стало, по сути, первым кадровым решением Михаила Слободина, возглавившего «Вымпелком» в 2013 г. До «Вымпелкома» оба они работали в ТНК-BP: Слободин – исполнительным вице-президентом, а Иванов – первым заместителем исполнительного вице-президента по направлению «Разведка и добыча». Оба остались без работы после того, как ТНК-BP была куплена «Роснефтью». Иванов принял решение уйти из «Вымпелкома» после того, как компанию покинул Слободин, чье имя фигурирует в коррупционном скандале вокруг компании «Т плюс».

Мамбрини будет напрямую подчиняться гендиректору «Вымпелкома», говорится в сообщении компании. Этот пост остается вакантным после ухода Слободина. Обязанности гендиректора пока исполняет Шелль Мортон Йонсен (см. врез), отвечающий в Vimpelcom Ltd. за работу на ключевых рынках. Собеседники «Ведомостей» ранее рассказывали, что Йонсен пробудет в этой должности недолго – несколько месяцев и ему уже ищут замену.

«Вымпелком» подписал Йонсена Совет директоров «Вымпелкома» подписал контракт с норвежцем Шеллем Йонсеном как генеральным директором оператора. «Вымпелком» – стратегический актив, поэтому возглавлять его может только россиянин. Однако в компании есть еще должность президента – это кресло сейчас занимает гражданин России Александр Крупнов. Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева называет подписание контракта с Йонсеном технической процедурой.

Близкий к оператору человек утверждает, что уже сформирован предварительный список кандидатов на должность гендиректора «Вымпелкома», но их имен не называет. Это подтверждает один из партнеров «Вымпелкома», по его словам, руководят Алексей Резникович, возглавляющий наблюдательный совет Vimpelcom Ltd., и Андрей Гусев, входящий в этот совет. Оба недавно навещали офис «Вымпелкома», говорят собеседники «Ведомостей». Гусев и сам рассматривается как кандидат на должность гендиректора, утверждает один из собеседников «Ведомостей».

Несколько человек, близких к «Вымпелкому» и знакомых с его акционерами, одним из вероятных кандидатов на пост гендиректора называют Михаила Герчука, генерального директора региона Евразия, отвечающего за бизнес компании в семи из 12 стран присутствия. Сам Герчук отказывается это обсуждать. Два человека, знакомых с топ-менеджментом «Вымпелкома», рассказывают, что предложение возглавить оператора получил Михаил Хабаров, бывший руководитель инвестиционного подразделения «Альфа-групп» – А1, а сейчас совладелец «Деловых линий», но отказался от него. Другим претендентом на должность гендиректора один из партнеров оператора называет Антона Кудряшова, который уже возглавлял «Вымпелком» в 2012–2013 гг., а сейчас является директором Vimpelcom Ltd. по бизнес-развитию и управлению активами. Герчук и Кудряшов также входят в совет директоров «Вымпелкома».

Должность финансового директора – одна из ключевых в компании, поэтому зачастую новый гендиректор меняет в компании финансового директора. Мамбрини назначен до вступления в должность нового гендиректора потому, что является хорошим внутренним кандидатом, объясняет человек, близкий к «Вымпелкому». Мамбрини работает в отрасли связи уже более 25 лет. Он занимался финансами в таких компаниях связи, как Telecom Italia Group и Oger Telecom, а также был главным финансовым директором Cell C, Avea Telecommunications, Aria Telecommunications и STET Hellas (сегодня называется Wind Hellas). Герчук, имеющий опыт совместной работы с Мамбрини, говорит, что он профессиональный менеджер, с огромным опытом работы в отрасли и чрезвычайно болеющий за свое дело.

Кудряшов вчера был недоступен для журналистов. Хабаров и представитель Vimpelcom Ltd. не ответили на запрос «Ведомостей».