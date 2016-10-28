Связь в Европе станет дороже

Из-за отмены роуминга в ЕС европейские операторы повышают цены для иностранных, в том числе российских, а те переложат расходы на клиентов

Отмена роуминга для жителей ЕС негативно скажется на абонентах других стран, путешествующих по Европе, в частности – россиянах, рассказали «Ведомостям» сотрудники российских сотовых компаний. В прошлом году Европарламент принял закон об отмене платы за роуминг в блоке с 15 июня 2017 г. Чтобы компенсировать снижение этих доходов, европейские операторы повышают так называемый surcharge – дополнительный сбор для компаний, работающих вне ЕС, за завершение вызова в их сетях, рассказывают сотрудники российских сотовых компаний. Так поступили операторы в Австрии, Болгарии, Хорватии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Латвии, Литве, Польше, Португалии, Словении, Испании.

По словам сотрудника российского оператора, его компания платит сбор с начала этого года, сотрудник другого рассказывает, что условия работы с европейскими операторами изменились для его компании летом. В результате стоимость каждого вызова для российских операторов значительно выросла: с 0,01–0,02 евро до 0,15–0,25 евро, говорят собеседники «Ведомостей».

Российские операторы могли бы в ответ повысить стоимость исходящих вызовов, но их в международном роуминге в 3,4 раза меньше (данные за последние 12 месяцев), значит, сальдо не в пользу российских операторов, объясняет сотрудник одного из них. Чтобы компенсировать затраты, российским операторам придется повышать цены на роуминг в Европе, предупреждают собеседники «Ведомостей»: большую часть затрат (60–70%) составляют отчисления зарубежным партнерам, напоминает один из них. Размер предстоящего повышения собеседники «Ведомостей» оценить затруднились. Не раскрывают они и насколько увеличатся их расходы на организацию роуминга.

По примерным расчетам гендиректора исследовательской компании Telecomdaily Дениса Кускова, расходы операторов на организацию роуминга дополнительно могут превысить 150 млн евро (эти расчеты Кусков делал, основываясь на данных Минкомсвязи, полученных от операторов по всему трафику в роуминге, и собственных данных о примерном соотношении входящего и исходящего трафика в Европе).

По мнению Кускова, в первую очередь изменения во взаиморасчетах ударят по опциям, позволявшим абонентам в роуминге принимать входящие звонки длиной до 40 минут за 59–95 руб. в день. Аналитик считает, что количество минут в опциях будет сокращаться, а стоимость таких пакетов – расти.

Информацию об изменении в меж-операторских расчетах подтвердил «Мегафон». Большинство европейских роуминг-партнеров уже обновили условия сотрудничества на 2017 г. либо находятся в процессе обновления, говорит представитель оператора Юлия Дорохина. Стоимость межоператорских тарифов для компании выросла в среднем в 10 и более раз, что отражается на себестоимости звонков в международном роуминге. Оператору сложно прогнозировать, к каким последствиям это приведет, говорит Дорохина, уверяя, что «Мегафон» и далее будет предлагать роуминг-услуги на самом доступном в стране уровне.

Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева отказалась комментировать межоператорские цены в Европе, но отмечает, что россияне благодаря ценовой политике российских операторов изменили восприятие роуминга как запредельно дорогой услуги. Во II квартале один абонент «Вымпелкома» в роуминге выговорил на 37% больше минут и скачал на 44% больше данных, чем годом ранее.

«Вымпелком», как часть международной компании, может договориться о смягченных условиях для себя с кем-то из европейских партнеров группы Vimpelcom (например, операторов в Италии), полагает один из собеседников «Ведомостей». Айбашева это не комментирует. Человек, близкий к оператору, замечает, что иногда договориться с внутренним партнером сложнее, чем с внешним.

Представители Tele2 и МТС отказались от комментариев.

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) российские операторы пока не извещали об изменениях, говорит начальник управления ведомства по регулированию связи и IT Елена Заева. Но служба внимательно отнесется к изменению цен для российских абонентов в Европе и проверит, насколько они обоснованы, обещает она.