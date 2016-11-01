Приморский край заплатит за кино

Один из фильмов, затраты на который может уже в январе 2017 г. возместить Приморский край, – «На районе» кинокомпании Mars Media

В России заработала система рибейтов в кино – так называется возврат кинокомпаниям части их затрат на производство фильмов из бюджетов регионов, на территории которых шли съемки. Первым российским регионом, который таким образом стимулирует продюсеров, стал Приморский край, рассказал «Ведомостям» финансовый директор государственного Фонда кино Вадим Потапов. По его словам, губернатор края Владимир Миклушевский на днях подписал соответствующее постановление о компенсации 15% затрат на съемки в этом регионе. Директор Приморской кинокомиссии Игорь Соловьев подтвердил «Ведомостям», что в январе 2017 г. край выплатит из бюджета совокупно до 5 млн руб. кинокомпаниям, которые снимали здесь в течение последнего года. То есть продюсерам будет компенсировано 15% затрат на проживание и питание съемочных групп, их переезды, наем местных специалистов и т. д.

Система рибейтов очень распространена в мире: система таких выплат существует в 20 штатах США и более чем в 30 странах мира, писал в 2015 г. журнал Variety. Как правило, местные власти из бюджетов компенсируют 20–30% затрат на съемки на их территории. Таким образом регионы пытаются привлечь больше съемочных групп, которые тратят деньги на местную инфраструктуру и развивают ее, тем самым улучшая общую экономику региона. Кроме того, фильмы, снятые на местной натуре, привлекают дополнительный поток туристов.

Соловьев подтвердил «Ведомостям», что главная цель кинокомиссии – привлечение на территорию края кинопродюсеров, помощь им в организации съемок. Эта комиссия создана в августе при департаменте культуры края. Это первая кинокомиссия, которая заработала в России. Позднее кинокомиссия была также создана в Астраханской области. Все это – часть государственной программы по развитию регионального кинопроизводства, уточнил Потапов. Соответствующее поручение о создании кинокомиссий в стране премьер-министр Дмитрий Медведев дал Фонду кино в начале года.

Один из фильмов, затраты на который может уже в январе 2017 г. возместить Приморский край, – «На районе» кинокомпании Mars Media, надеется продюсер Рубен Дишдишян, еще один продюсер этой картины – Данила Козловский, рассказал Соловьев. Дишдишян подтвердил «Ведомостям», что рассчитывает получить рибейты в Приморье. Производственный бюджет «На районе» – 65 млн руб., уточнил продюсер, больше половины этой суммы было потрачено на съемки в Приморье.

Система рибейтов вскоре также должна заработать и в Калиниграде, говорит Потапов, на эти цели регион в 2017 г. может выделить до 20 млн руб.