Apple увеличила долю на российском рынке смартфонов

Доля Apple на российском рынке смартфонов продолжает расти. При этом хитом продаж являются вовсе не новые модели, а выпущенный еще три года назад iPhone 5s

В сентябре 2016 г. Apple вернулась на второе место по штучным продажам смартфонов в России. Это следует из данных компании – партнера нескольких сотовых ритейлеров, которые подтвердил и человек, близкий к партнеру нескольких производителей оборудования. Первое место по-прежнему у Samsung (23,6% рынка), китайская ZTE вновь откатилась на третье (8,5%). Доля Apple составила 11,7%. По сравнению с августом она выросла на 2,6 п. п., с сентябрем прошлого года – на 4,5 п. п.

Опрошенные «Ведомостями» представители ритейлеров связывают резкий рост доли Apple в сентябре с началом продаж новых iPhone 7 и 7 Plus (они стартовали 23 сентября). По итогам первого месяца они обошли продажи предыдущей модели – iPhone 6s, – дебютировавшей осенью прошлого года, отмечает президент «Евросети» Александр Малис. Продажи iPhone 7 в re:Store в 3 раза выше, чем продажи iPhone 6s за аналогичный период, соглашается представитель Inventive Retail Group (в нее входит и реселлер Apple re:Store) Людмила Семушина. Но есть и другой фактор – спрос на предыдущие модели. Цены на них с выходом новинки были снижены, добавляют Семушина и представитель МТС Дмитрий Солодовников.

Около 44% продаж смартфонов американской компании приходится на старенькие iPhone 5s с памятью 16 Гб, говорится в материалах, с которыми ознакомились «Ведомости». Это подтверждает и Солодовников. Дебют этих смартфонов на российском рынке состоялся три года назад. А весной этого года в продажу поступили iPhone SE. У них такая же диагональ экрана, как и у 5s, но более продвинутая начинка. Но SE стоит от 27 000 руб., а 5s – от 20 000 руб. Модель 5s получилась оптимальной по соотношению качества и цены, отмечает Малис. К тому же розничные цены на аппарат постоянно снижаются, поэтому интерес к нему высок до сих пор, резюмирует он.

В мировых продажах Apple iPhone 5s занимает около 35%, он очень популярен в Китае, Индии и на других развивающихся рынках, говорит аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Учитывая популярность устройства, можно предположить, что ни в этом, ни в следующем году его выпуск не прекратится, прогнозирует он. IPhone – не просто смартфон, но еще и модный аксессуар, отмечает директор по продажам в России и СНГ ZTE Евгений Ладыгин. Поэтому самый дешевый аппарат Apple пользуется популярностью в странах, где доходы покупателей относительно невелики, считает он.

Представитель Apple отказался от комментариев.