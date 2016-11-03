У «Вымпелкома» ушли в минус все основные финансовые показатели

Выручка «Вымпелкома» от услуг мобильной связи в России в III квартале 2016 г. сократилась на 1% год к году до 60,2 млрд руб., говорится в отчетности оператора. Общая выручка сократилась на 2% до 71,2 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 6% до 26,7 млрд руб., что привело к снижению рентабельности EBITDA компании на 1,8 п. п. до 37,5%. В предыдущем квартале EBITDA снизилась на 1% до 27,27 млрд руб., а рентабельность по этому показателю оставалась на уровне прошлого года и составляла 40,9%.

На показателях выручки и рентабельности сказалось замедление макроэкономического роста, ослабление рубля и усиление конкуренции на протяжении 2016 г., говорится в сообщении «Вымпелкома». К снижению сервисной выручки в мобильном сегменте привело снижение доходов оператора от голосовых услуг и роуминга - из-за перехода абонентов на новые тарифные планы. У оператора растет доля пакетных тарифов, которые включают в себя бесплатные минуты звонков на сети других операторов, что повышает расходы «Вымпелкома» на интерконнект (расчеты между операторами-партнерами за трафик). Из ключевых показателей позитивную динамику продемонстрировала только выручка от мобильной передачи данных - она выросла на 21% до 13,6 млрд руб.

Выручка оператора от проводной связи тоже снизилась - на 3% до 11,0 млрд руб. Главными причинами этого «Вымпелком» называет перевод корпоративных контрактов с расчетов в долларах США на расчеты в рублях, а также сокращения доходов от услуг для физлиц.

Абонентская база оператора снизилась год к году на 2% до 58,1 млн контрактов. В годовом выражении показатель оттока вырос на 1,3 п. п. до 55%. Оператор объясняет это усилением конкуренции на рынке и «чувствительностью клиентов к ценам в условиях нестабильной макроэкономической обстановки», говорится в сообщении оператора.

Столько же, 58,1 млн абонентов, «Вымпелком» обслуживал в России к концу III квартала 2013 г., когда на должность гендиректора оператора пришел Михаил Слободин. Тогда это было почти на 2 млн больше, чем годом ранее, но за следующие шесть месяцев компания потеряла более 3 млн абонентов. В России, как и в ряде других стран, где работает Vimpelcom, проникновение мобильной связи превышает 100%. Оператор меньше внимания обращает на доли по количеству абонентов и фокусируется на росте своей доли по доходам, говорится в сообщении материнской компании «Вымпелкома».

Рынок ожидал, что показатель рентабельности оператора останется стабильным, говорит аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал маржинальность в 39,5%, говорит он. К причинам падения рентабельности, которые перечислил сам оператор, Либин добавляет рост расходов на розничную сеть. У «Мегафона» и МТС маржа проседает в основном из-за роста ритейла, и вряд ли «Вымпелком» не подвержен этому же фактору, рассуждает он. Несмотря на значительный рост доли высокомаржинальных услуг передачи мобильных данных компания, судя по всему, несет значительные издержки, связанные в т. ч. с потерей доли рынка, добавляет аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин. Помимо этого, давление на рентабельность, очевидно, исходит со стороны увеличивающихся операционных расходов на обслуживание растущей сети ввиду увеличения количества базовых станций, предполагает он.

Российская дочка VimpelCom ltd. представила ожидаемо слабые результаты за III квартал 2016 г., считает Нигматуллин. В первую очередь внимания заслуживает сокращение активной абонентской базы почти на 2% год к году. Из-за сложной макроэкономической конъюнктуры и усиления конкуренции на ключевом для оператора рынке Московского региона заметно усилился т. н. «чистый» отток. Теперь в квартал оператор теряет примерно 13,75% абонентской базы, что вынуждает его менять ценовую политику и больше тратиться на маркетинг для восполнения оттока, говорит Нигматуллин. Он предполагает, что из-за негативных общерыночных факторов похожую динамику оттока в III квартале зафиксировали и другие операторы «большой четверки».

«Мегафон» и МТС должны объявить результаты III квартала 9 и 17 ноября соответственно.