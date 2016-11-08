Американские СМИ победили на президентских выборах

Американцы могут быть расстроены тем, как проходит президентская кампания, но медиакомпании были бы счастливы, если бы шоу Дональда Трампа и Хиллари Клинтон не заканчивалось. Аудитория кабельных каналов, включая CNN и Fox News, а также онлайн-СМИ, которые пишут о политике, например FiveThirtyEight (входит в ESPN), в этом году резко выросла благодаря чрезвычайно насыщенной новостями кампании.

Но вечеринка закончится уже во вторник, 8 ноября, и СМИ готовятся к неизбежному снижению аудитории.

В III квартале у CNN были самые высокие рейтинги за последние восемь лет. «Никто не ждет, что рейтинги останутся такими же высокими в 2017 г., – говорит исполнительный вице-президент CNN Worldwide Аллисон Голласт, – но мы постарались воспользоваться моментом, чтобы активнее рекламировать на большую аудиторию наши фильмы и сериалы».

Освещение кампании дорого стоит – расходы на создание телепрограмм у Turner, материнской компании CNN, в III квартале выросли по сравнению с тем же периодом 2015 г. на 5%. И CNN не собирается сокращать политических корреспондентов после завершения выборов.

Крупнейший кабельный канал в США – Fox News также ждет уменьшения аудитории, хотя вряд ли оно будет таким резким, как у CNN. «Мы ожидаем снижения рейтингов после окончания президентской кампании, это происходит каждый раз, но потом рейтинги обычно снова растут», – заявил на телеконференции для инвесторов гендиректор 21st Century Fox Джеймс Мердок.

MSNBC, аудитория которого тоже увеличилась, оставит в эфире дневной выпуск новостей, формат, который специально использовался во время кампании, сообщил представитель канала.

Скучная политика Выборы в России в последние годы не привлекают больше зрителей к телеэкранам, говорит Ксения Ачкасова из TNS. Во время думской кампании этого года телеканалы во время показа дебатов даже теряли зрителей, которые уходили к конкурентам, добавила она.

Если Трамп проиграет выборы, у кабельных каналов может появиться еще один источник для беспокойства. Сотрудники Трампа вели переговоры с топ-менеджерами нескольких медиакомпаний о возможном запуске телеканала в интернете, зарабатывать проект будет на платной подписке, рассказывали прежде источники, знакомые с деталями проекта. Сам Трамп в сентябре категорически опроверг эту информацию.

Для политических интернет-ресурсов яркая кампания тоже стала подарком. Так, аудитория Politico в США выросла с прошлого сентября вдвое, превысив, по данным Comscore, 20 млн уникальных пользователей. Аудитория FiveThirtyEight за тот же период увеличилась на 61,2% до 8,7 млн уникальных пользователей.

Главный редактор FiveThirtyEight Нейт Силвер полагает, что после выборов число читателей у сайта уменьшится, но останется на более высоком уровне, чем в начале кампании: «Теперь наша задача – заинтересовать новых читателей и другими темами, помимо выборов и политики».

The Washington Post обычно сокращает часть сотрудников после окончания президентской гонки, но не в этом году, говорит старший редактор газеты Стивен Гинзберг: «Впереди у нас много интересных битв и новостей – кто войдет в администрацию президента, кто будет новым спикером парламента, кого президент рекомендует в Верховный суд». «Кто бы ни выиграл эти выборы, он или она не будет восприниматься как легитимный президент очень многими избирателями, – указывает Гинзберг, – так что кампания 2020 г., и я говорю об этом с содроганием, уже началась».

Использованы материалы WSJ