Блокировка LinkedIn в России признана законной

Мосгорсуд признал законной блокировку социальной сети LinkedIn, тем самым отказав в апелляционной жалобе.

Адвокат, представлявший в суде интересы LinkedIn пояснил, что за обработку данных пользователей, находящихся за пределами США, отвечает компания LinkedIn Ireland, а не LinkedIn Corporation, выступающая ответчиком по иску Роскомнадзора. «Доказательств того, что именно американская компания LinkedIn Сorporation является ответчиком по делу и ответственной за обработку персональных данных российских пользователей сети, Роскомнадзор не представил», - заявил юрист компании в суде.

По словам адвоката, LinkedIn не ведет деятельности на россйской территории, не идентифицирует пользователей по месту проживания. «Наша позиция состоит в том, что нет оснований распространять нормы законодательства России на иностранное юридическое лицо, которое не ведет на территории юрисдикции России своей деятельности», - передает ТАСС слова представителя соцсети.

Представитель Роскомнадзора не согласился с юристами LinkedIn о том, что иск подан ненадлежащему ответчику. «Мы предъявляем претензии администратору доменного имени, которым является LinkedIn Corporation. Эта компания, согласно информации с ее официального сайта, ответственна за информацию и услуги, предоставляемые посредством мощностей, находящихся в США и принадлежащих LinkedIn Corporation», - пояснил в суде представитель Роскомнадзора.

Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил требование ведомства о блокировке LinkedIn. Теперь решение суда вступило в силу и должно быть исполнено. На основании судебногорешения Роскомнадзор получил право приступить к блокировке сайта LinkedIn.

В конце октября Таганский суд признал, что LinkedIn попадает под действие российского закона о персональных данных: сеть собирает данные российских пользователей, нарушая права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Он обязал Роскомнадзор внести сайт linkedIn.com в реестр нарушителей закона о персональных данных и обязать операторов связи ограничить доступ к этому ресурсу.